Flamengo confirma lesão de Everton Cebolinha, que pode ficar fora por até um mês

O Flamengo comunicou, na tarde desta sexta-feira (21), que Everton Cebolinha sofreu uma lesão no quadril direito. Dessa forma, o atacante está fora do clássico com o Fluminense, no domingo. A expectativa é que o jogador se recupera do problema entre três a quatro semanas.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nesta sexta-feira (21). O atacante seguirá tratamento no Departamento Médico do CT Ninho do Urubu”, publicou o Flamengo.

O camisa 11 do Flamengo deixou a partida contra o Bahia, na quinta-feira, no intervalo. Quem entrou em seu lugar foi Bruno Henrique, que provavelmente ocupará o seu lugar no time titular nos próximos jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.