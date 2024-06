Botafogo recebe campeões de 1989 no Espaço Lonier

O Botafogo recebeu visitas especiais na manhã desta sexta-feira (21/06). Afinal, Mauro Galvão, Wilson Gottardo, Paulinho Criciúma, Ricardo Cruz, Jucimar, Maurício e Carlos Alberto Santos marcaram presença no Espaço Lonier.

Ídolos do Botafogo

As visitas não aconteceram por acaso. Afinal, os ex-jogadores estão marcados na história do Botafogo pelo título do Campeonato Carioca de 1989. A conquista completou 35 anos nesta sexta-feira (21/06). Portanto, os sete ídolos receberam homenagens especiais no CT.

Após um convite de Artur Jorge, os ex-jogadores tomaram café da manhã com os atletas alvinegros. Além disso, os sete ídolos também receberam camisas oficiais do Glorioso com “89” nas costas. O clube fez um registro do momento nas redes sociais.

VISITA ILUSTRE! ????? Os ídolos de 89 foram convidados pelo Botafogo e compareceram ao Lonier nesta sexta para um momento especial e importante junto ao nosso elenco, técnico Artur Jorge e Presidente Durcesio Mello. O histórico título completa 35 anos hoje. ?????? #BFR ???? Vítor… pic.twitter.com/lKCF0xyUjN — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 21, 2024

Aliás, Maurício, autor do gol em cima do Flamengo na final, marcou presença no CT. O ex-jogador fez o famoso “jacaré” de Júnior Santos e tirou foto com o técnico Artur Jorge e o presidente Durcesio Mello.

RAAAAWWWW! Junto com o Raio, ídolo! ????????7?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/axRI074WwM — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 21, 2024

O Botafogo realizou seu último treino antes de embarcar para Santa Catarina. Afinal, os jogadores alvinegros entram em campo neste sábado (22/06), diante do Criciúma, no Majestoso, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na segunda colocação do campeonato.

