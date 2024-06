Ronaldinho diz que drible humilhante em Dunga foi premeditado

Ronaldinho Gaúcho afirmou, durante entrevista ao “Desimpedidos”, que o drible de letra humilhante que deu em Dunga em 1999 foi premeditado. Isso porque o craque planejou o lance nos treinos após o grenal anterior que teria sido de muitas polêmicas.

R10, então jogador do Grêmio, enfrentou Dunga, do Internacional, em 1999. Aliás, o volante experiente e capitão do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira em 1994 acabou sofrendo na mão do jovem bruxo e tomou um chapéu e um drible desconcertante de letra.

Ronaldinho conta a história

O Tricolor acabou campeão do estadual e Ronaldinho classificou esse lance como o drible mais bonito da carreira.

“Esse do Dunga, porque era um drible que pouca gente usava, pela história que tinha, sendo uma final e ser campeão”, disse Ronaldinho.

Segundo Ronaldinho, ele apostou com um amigo que conseguiria realizar o drible. Aliás, ao cumprir a promessa, o craque ganhou um churrasco.

“Teve aposta envolvida. Eu falei que ia dar esse drible nele. Na semana desse Grenal, teve uma discussão na televisão, que eu tinha feito uma falta no outro jogo. Ficou durante a semana essa polêmica. Aí eu comecei a treinar e disse: ‘Se eu pegar ele no cantinho, eu vou dar esse drible nele’”, disse Ronaldinho em entrevista ao programa Fred +10, do canal Desimpedidos.

“Aí outro parceiro disse que duvidava. Apostamos e eu disse que se a gente tivesse ganhando e eu pegasse ele no cantinho, eu daria o drible. Aí eu ganhei um churrasco”, finalizou.

Na final do Gauchão de 1999, o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas venceu o segundo por 2 a 0. O regulamento exigia um terceiro confronto, que o Tricolor venceu por 1 a 0 com um gol do camisa 10.

