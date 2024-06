Endrick demonstra cautela por titularidade: ‘Vou dar a minha vida pelo Brasil’

Grande promessa do futebol brasileiro, Endrick vive a expectativa de, cada vez mais, conquistar o seu espaço na Seleção Brasileira. O jovem, no entanto, procura manter a cautela quando é questionado sobre a titularidade com a Amarelinha. Nesta sexta-feira (21), em coletiva de imprensa, ele voltou a abordar o tema.

“Eu quero jogar, de meia, de atacante. Eu quero jogar. Na posição em que ele (Dorival Júnior) ver que eu possa ajudar o Brasil. A gente conversa todos os dias, seja no almoço, quando ele vai cumprimentar todos os atletas, ou no treino, quando acaba o treino e ele vai trocar uma resenha com a gente. Fico muito feliz de estar aqui dentro. São jogadores espetaculares. Se vê pelos atacantes que estão aqui, que são de alto nível”, iniciou.

“Todos têm capacidade de estarem no time titular. Mas, para ser sincero, como eu falei anteriormente, tive um treinador que foi o Abel que me ensinou muitas coisas. Sempre coloquei na minha cabeça que não tem time titular. Espero no tempo de Deus. Assim, sempre vou trabalhar. Afinal, sempre quero ajudar o Brasil, não sei como, seja em uma resenha ou jogando, dando um incentivo aos meus companheiros. Vou dar a minha vida pelo Brasil”, completou.

