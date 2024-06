Torcedor do Vasco joga sal grosso no muro de São Januário; veja vídeo

São Januário com sal grosso nos muros; torcedor do Vasco tem fé na recuperação - (crédito: Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A torcida do Vasco, apesar do péssimo momento vivido nos últimos anos, não perde o bom humor. E, por que não, a esperança. Nesta sexta-feira (21), véspera do jogo contra o São Paulo, um torcedor jogou sal grosso no muro do estádio São Januário, palco da partida em questão e casa vascaína.

O vídeo, como não podia deixar de ser, viralizou (veja ao fim da matéria) entre os torcedores. O sal grosso é visto no popular como uma espécie de amuleto, que afasta o azar, a inveja e o mau-olhado. Para os supersticiosos, um prato cheio.

Em 17º na temporada e em profunda crise, o Vasco recebe o São Paulo neste sábado (22), em São Januário, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O interino Rafael Paiva será o responsável por comandar a equipe, enquanto a SAF não decide pelo novo técnico.

Veja o vídeo!

SAL GROSSO EM SÃO JANUÁRIO

Meu amigo @escalenovski acabou de gravar. Colocaram sal grosso por todo o muro de São Januário da Rua Francisco Palheta. Que situação. pic.twitter.com/ra0rTnptcQ — Davi Maia (@davi_maiaa) June 21, 2024

