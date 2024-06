Guia do dia 5 da Copa América: veja agenda, escalações e onde assistir

Vinícius Júnior será o grande protagonista do Brasil em uma Copa América que pode lhe dar a Bola de Ouro - (crédito: Getty Images via AFP)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa América termina nesta segunda-feira (24/6) e com grande estilo para a estreia da chave D. Liderando o protagonismo, o Brasil entra em campo contra a modesta Costa Rica, às 22h, no SoFi Stadium, em Santa Clara, Califórnia, enquanto a Colômbia, também ostentando a pompa de candidato ao título, pega o Paraguai, às 19h, no NRG Stadium, em Houston, Texas.

Apesar de não ter o mesmo status de grande favorita da competição, agora ocupado pela atual campeã Argentina, a Seleção Brasileira ainda tem a moral de assustar os adversários do continente. Sem Neymar, machucado, Vinícius Júnior é o cara de uma equipe comandada por Dorival Júnior, que disputa o primeiro torneio oficial como técnico do selecionado nacional. A canarinho terá pela frente uma Costa Rica com pouca expressão e sonhando em uma nova campanha de zebra, como fez na Copa do Mundo de 2014.

23 anos após o único título de Copa América do país, a Colômbia desembarcou nos Estados Unidos com a moral de estar invicta há dois anos e podendo surpreender os gigantes. O primeiro teste é contra o Paraguai, de jogadores conhecidos do futebol brasileiro como Gustavo Gómez, do Palmeiras, Mathías Villasanti, do Grêmio, e Ángel Romero, do Corinthians.

Confira, a seguir, os detalhes sobre os confrontos do dia 5.

Colômbia x Paraguai

Voando sob comando do argentino Néstor Lorenzo, que ainda não perdeu no cargo, a Colômbia promete fazer barulho nesta Copa América. Com Luis Díaz vivendo fase artilheira, os Cafeteros bateram Brasil, Alemanha e Espanha no último ano e querem repetir o feito de 2001, quando foram campeões. Já o Paraguai chega em má fase e ainda sem encontrar o caminho com o técnico Daniel Garnero. Apesar do momento não ser positivo, dos últimos cinco jogos entre as duas seleções, os paraguaios venceram três, enquanto os colombianos levaram a melhor em apenas uma e a outra foi empate.

Data e horário: segunda-feira (24/6), às 19h

Local: NRG Stadium, Houston, Texas

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Colômbia: Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumí e Mojica; Uribe, Lerma e James Rodrígues; Arias, Borré e Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Paraguai: Coronel; Ramírez, Gómez, Alderete e Espinoza; Villasanti, Cubas e Matías Rojas; Almiron, Bareiro e Sosa. Técnico: Daniel Garnero

Brasil x Costa Rica

A canarinho dá o primeiro passo na caminhada pelo 10º caneco do continente com uma seleção repleta de jovens e a estrela de Endrick, provável alternativa vindo do banco. Ainda sobram remanescentes da equipe vice em casa para a Argentina, principalmente na linha de zaga, mas a esperança é no sangue novo, dentro e fora de campo, dar luz renovada à Seleção. Do outro lado, a Costa Rica ainda se acostuma a nova vida sem Keylor Navas, recém aposentado do futebol de países, e torce para pintar uma zebra. São 11 encontros entre as equipes na história, com 10 triunfos verde-amarelos. A única vitória costa-riquenha foi em 1960, um 3 x 0 pelo Campeonato Panamericano.

Data e horário: segunda-feira (24/6), às 22h

Local: SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Brasil: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinícius Jr. Técnico: Dorival Júnior

Costa Rica: Sequeira; Mitchell, Cascante e Calvo; Quirós, Galo, Aguilera e Lassiter; Alcócer, Ugalde e Zamora. Técnico: Gustavo Alfaro

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima