Holanda e França fazem jogo equilibrado e ficam no primeiro empate sem gols da Euro 2024

France's midfielder #07 Antoine Griezmann (L) heads the ball during the UEFA Euro 2024 Group D football match between the Netherlands and France at the Leipzig Stadium in Leipzig on June 21, 2024. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

Holanda e França protagonizaram, nesta sexta-feira (21), o primeiro empate sem gols da Eurocopa 2024. As equipes fizeram um jogo animado na Red Bull Arena, em Leipzig, com chances desperdiçadas, gol polêmico anulado e um duelo equilibrado pela segunda rodada do Grupo D. Mbappé, que teve uma fratura no nariz na partida de estreia, permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos, sendo poupado pelo técnico Didier Deschamps.

Dessa maneira, as equipes chegaram aos quatro pontos no Grupo D e encaminharam a classificação para as oitavas de final da Euro. Por outro lado, a Áustria corre por fora e aparece na terceira posição, com três pontos, enquanto a Polônia é a lanterna, com zero.

Na próxima e última rodada da fase de grupos, a França encara a Polônia na terça-feira (25), às 13h (de Brasília). Por outro lado, a Holanda terá uma partida decisiva contra a Áustria no mesmo dia e horário.

O jogo

As seleções fizeram um bom primeiro tempo, onde o equilíbrio prevaleceu. Ambas as equipes buscaram o ataque, mas não estavam com a pontaria em dia. No entanto, a França teve mais posse de bola e desperdiçou a melhor oportunidade da primeira etapa no lance em que Rabiot ficou cara a cara com o goleiro, mas optou em tentar o passe para Griezmann, que não conseguiu finalizar. Por outro lado, a Holanda parou em boas defesas de Maignan.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. A França manteve a posse de bola, mas ambas as equipes criaram oportunidades. Em uma delas, Griezmann desperdiçou uma chance livre na pequena área, defendida pelo goleiro holandês. Mas, a resposta da Holanda foi rápida e balançou a rede com Xavi Simons. No entanto, o gol polêmico acabou sendo anulado. Mesmo sem valer, o gol animou os holandeses, que conseguiram equilibrar o jogo e foi superior na reta final. Contudo, o placar zerado prevaleceu até o fim.

Holanda 0x0 França

2ª rodada do Grupo D da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 21/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Nathan Aké; Schouten (Wijnaldum, aos 29′ do 2t), Xavi Simons e Reijnders; Gakpo, Memphis Depay (Weghorst, aos 35′ do 2t) e Frimpong (Geertruida, aos 29′ do 2t). Técnico: Ronald Koeman.

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; N’Golo Kanté, Rabiot e Tchouaméni; Dembélé (Coman, aos 30′ do 2t), Antoine Griezmann e Marcus Thuram (Giroud, aos 30′ do 2t). Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

Cartões amarelos: Schouten (HOL)

