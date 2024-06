Na lanterna, Fluminense terá que quebrar jejum contra o Flamengo para reagir

Em meio à crise, o Fluminense terá uma tarefa dura pela frente para tentar deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro e iniciar a reação em 2024. No próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), a equipe terá pela frente o arquirrival Flamengo, que ocupa a liderança da competição, no Maracanã. Mais que isso, os comandados de Fernando Diniz terão que quebrar um longo jejum diante do Rubro-Negro para voltar a vencer na temporada.

Dessa forma, a última vitória do Tricolor sobre o rival aconteceu no dia 9 de abril de 2023, quando goleou por 4 a 1 e ficou com o bicampeonato carioca. Naquele momento, o time conseguiu reverter a desvantagem e ficar com o título, com direito a goleada e grande atuação. Desde então, foram sete partidas, sendo três triunfos do time da Gávea e quatro empates.

Entre essas partidas, estão os confrontos pelas oitavas de finais da Copa do Brasil na última temporada, que o Flamengo levou a melhor e avançou no torneio, sendo vice. Em 2024, aliás, foram três duelos, com duas vitórias do Rubro-Negro e um empate, com o time de Laranjeiras sem marcar nenhum gol.

Confronto decisivo

Apesar do cenário negativo, o Fluminense sabe que o adversário tem desfalques de peças importantes por causa da Copa América e tenta se aproveitar disso. Mesmo assim, o Rubro-Negro tem tido boas atuações e consegue se manter na ponta. O confronto, porém, pode ser decisivo para o futuro de Fernando Diniz, visto que uma fraca atuação diante do rival pode culminar em sua demissão.

“Lógico que (estar na lanterna) mexe. É um sentimento horroroso. Muito ruim. Tem que ser forte, trabalhar muito e achar soluções para que o Fluminense saia dessa situação. Tem todas as condições de sair disso […] (Sobre reuniões para uma possível demissão) Temos reuniões de maneira natural, a gente não tem reunião por conta só do momento. As reuniões acontecem toda semana, quase todo dia eu tenho reunião com o Paulo Angioni. Falo com o Fred, então não é nada assim alarmante”, disse o treinador.

Se por uma lado, o Tricolor tem seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos, por outro está invicto nas Copas Libertadores e do Brasil. Os problemas vão desde as lesões até falhas individuais e um time lento e previsível em campo. Aquela intensidade de outrora, que fez a equipe garantir dois títulos continentais inéditos tem feito falta, e o comandante tenta encontrar soluções.

“Quando eu falei de mudança, não é em relação necessariamente a peça, é em relação ao estado anímico do time, de como se comportar, como marcar, como construir, e na minha opinião hoje a gente teve uma mudança significativa no sentido de como a gente se comportou diante do Cruzeiro aqui”, explicou após o revés para a Raposa.

Confira os resultados dos últimos Fla-Flus

1 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/05/2023) – Copa do Brasil

2 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (01/06/2023) – Copa do Brasil

3 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/07/2023) – Brasileirão

4 – Fluminense 1 x 1 Flamengo (11/11/2023) – Brasileirão

5 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (25/02/2024) – Carioca

6 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (09/03/2024) – Carioca

7 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/03/2024) – Carioca

