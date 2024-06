Torcedores do Santos criticam possível contratação de Paulo Bracks

O Santos busca um novo profissional para os bastidores do futebol. E o nome de Paulo Bracks, que passou por América-MG, Internacional e Vasco, é o mais cotado.

No entanto, a torcida do Peixe reagiu nas redes sociais. Os torcedores reclamaram bastante com o presidente Marcelo Teixeira.

“Viramos o Vasco Paulista, é isso”, disse um torcedor no “X”, antigo “Twitter”. Outro preferiu soltar uma longa risada. “Paulo Bracks foi contratado por já estar familiarizado com o elenco ruim dos Santos”, alertou outro.

Bracks teve uma atuação destacada em 2023, quando o Vasco havia acabado de se tornar SAF. Contudo, acabou deixando o clube e está livre no mercado desde dezembro do ano passado.

Em campo, a situação não anda boa para o Santos. Afinal, o time que começou bem a disputa da Série B, caiu de rendimento, apesar da vitória na última rodada sobre o Goiás por 2 a 0. Agora o Peixe está na quinta colocação, com 18 pontos somados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.