Bélgica x Romênia: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores da Bélgica durante treinamento da seleção - Foto: Damien Meyer/AFP via Getty Images - (crédito: Damien Meyer/AFP via Getty Images)

A Bélgica tenta se recuperar da derrota em sua estreia na Eurocopa 2024 e volta a campo neste sábado (22), quando enfrenta a Romênia, às 16h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo E.

Como chega a Bélgica

Embora tenha surpreendido de forma negativa em sua estreia na Euro, a Bélgica aparece como favorita para buscar a vitória diante da Romênia e a boa notícia é que o técnico Domenico Tedesco não tem problemas no elenco e poderá entrar em campo com força máxima.

Dessa maneira, é possível haver mudanças em relação ao primeiro jogo. Assim, Vertonghen deve recuperar a posição de titular na zaga, enquanto Theate pode assumir a lateral esquerda, no lugar de Carrasco.

Como chega a Romênia

Por outro lado, a Romênia chega embalada após a grande vitória por 3 a 0 sobre a Ucrânia na partida de estreia e quer manter a liderança isolada do Grupo E. Além disso, um empate contra os belgas também garante o topo da tabela e o técnico Edward Iord?nescu também não possui nenhum desfalque no time.

No momento, a Romênia lidera o Grupo E com os mesmos três pontos da vice-líder Ucrânia e da Eslováquia, terceira colocada. Por fim, os belgas aparecem na lanterna da chave, com zero.

Bélgica x Romênia

2ª rodada do Grupo E da Eurocopa 2024

Data e horário: sábado, 22/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate (Carrasco); Tielemans (Mangala), Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard. Técnico: Domenico Tedesco.

Romênia: Nit?; Ratiu, Dr?gusin, Rus, Bancu (Burc?); Marius Marin, R?zvan Marin, Stanciu, Man; Dr?gus, Mih?il?. Técnico: Edward Iord?nescu.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime

