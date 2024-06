Após triunfo fora, meia Allano quer Criciúma em busca de vitória dentro de casa

Na partida contra o Atlético-GO, o Criciúma alcançou a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série A e foi o segundo triunfo fora de casa. Apesar de ter feito boas partidas sob os seus domínios, o Tigre ainda não conseguiu somar três pontos atuando no seu estádio. O meia Allano, que entrou bem na partida contra o Atlético e sofreu a falta que resultou no segundo gol, acredita que o fator casa será importante e que a equipe tem que buscar vencer no Heriberto Hülse.

“Nós temos feito boas partidas em casa, mas infelizmente os resultados positivos não estão acontecendo. Na última partida, em casa por pouco não conseguimos. O nosso torcedor tem feito o papel deles, tem nos apoiado. Agora temos essa partida contra o Botafogo, que é uma equipe muito qualificada, respeitamos muito, mas vamos jogar em casa e com certeza vamos entrar para buscar a vitória”, disse.

A partida contra o Botafogo tem um gosto especial para Allano; o meia foi revelado na equipe carioca. O jogador chegou ao Criciúma no início do Brasileirão e tem buscado seu espaço no elenco. O jogador de 29 anos destacou a qualidade do elenco e a busca por oportunidades.

“Nós temos um grande elenco, uma disputa muito boa, todos nos respeitamos muito e isso eleva o nosso nível. Tenho trabalhado muito em busca das oportunidades, na última partida pude entrar e ajudar. Vou continuar trabalhando forte para poder seguir tendo oportunidades e poder ajudar o Criciúma”, concluiu.

Criciúma e Botafogo se enfrentam no próximo sábado (22), às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma-SC.

