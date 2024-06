Investidor do Atlético manda recado para torcedores: ‘Não estamos dando desculpas’

O Atlético sofreu oito gols em quatro dias. Na segunda-feira (17), o Galo foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0, na Arena MRV, e na última quinta (20), perdeu para o Vitória, por 4 a 2, em Salvador. A torcida alvinegra passou a fazer cobranças aos gestores da SAF do clube mineiro.

Nesta sexta-feira (21), portanto, o empresário Rubens Menin, principal investidor do Atlético, gravou um vídeo respondendo a torcida alvinegra. Ele deu explicações para o momento ruim vivido pelo time.

“Nós não estamos dando desculpas. Todos os times têm altos e baixos, mas atletas estão chegando, novos reforços, atletas vão sair do departamento médico. A gente imagina que a gente vai ter um novo momento, melhor”, disse Menin.

É preciso ressaltar, afinal, que o Galo sofre atualmente com lesões, suspensões e atletas liberados para as seleções para a disputa da Copa América.

Tivemos duas derrotas amargas nos últimos jogos. Estamos passando por uma tempestade perfeita e é hora de colocar as coisas em perspectiva e corrigir os erros, sempre contando com a Massa, torcida sempre vigilante e exigente, mas também sempre presente para apoiar nos momentos… pic.twitter.com/UDvaPN6lBT — Rubens Menin (@rubensmenin) June 21, 2024

“Vamos lembrar que o Atlético foi o último time a perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A gente tem um otimismo realista pela frente. Vamos lá, gente”, completou.

O Atlético, afinal, já confirmou até o momento a chegada do meia Bernard. O Galo ainda tem encaminhada a contratação do zagueiro Junior Alonso e negocia com o Corinthians por Fausto Vera.

Com as derrotas recentes, o Atlético está na 10ª colocação, com 13 pontos somados. O Galo volta a campo no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.