Guia do dia 11 da Euro: veja agenda, escalações e onde assistir

Torcida da Albânia pode sonhar com a classificação no grupo da morte, ao lado de Espanha, Itália e Croácia - (crédito: AFP)

A fase de grupos da Euro 2024 está cada vez mais perto do fim e terá o encerramento da chave B nesta segunda-feira (24/6). Com as oitavas batendo na porta, a já classificada Espanha pega a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, ainda sonhando por uma vaga inédita, e as forças do continente Itália e Croácia medem forças para ver quem avança. Os dois líderes carimbam o passaporte direto, enquanto o terceiro colocado precisa esperar a conclusão das outras divisões para saber se consegue ser dono de uma das melhores campanhas e passar na repescagem.

A situação de momento no grupo tem os espanhois isolados na dianteira, com seis pontos e quatro gols de saldo. Atrás estão os italianos, com três pontos e zerados no cálculo entre tentos pró e contra. Empatados com um ponto cada, os albaneses ficam acima dos croatas na terceira posição por terer vantagem no desempate, com -1 contra -3 na balança.

Com o status de potência que briga pelo título confirmado após dominar as rivais nas rodadas anteriores, a Espanha não tem motivos para se preocupar na chave e colocou o enigma na cabeça do treinador Luis de la Fuente para decidir se manda força total ou coloca os reservas para pegar a Albânia. A seleção albanesa chegou a sair na frente nas outras duas partidas, mas sofreu a virada e agora joga a vida para beliscar um lugar no mata-mata.

No mesmo horário, pois a bola rola simultaneamente às 16h para ambas as partidas, Itália e Croácia precisam voltar a mostrar bom futebol. Ainda devendo, a Azzurra, atual campeã da Euro, correu risco de perder para a Albânia e sofreu contra os espanhois, então uma virada de chave é mais que necessária para não cair cedo na defesa do título. A situação é ainda pior para os croatas. O 3 x 0 na estreia para a Espanha acendeu o sinal de alerta, que ficou ainda mais claro após o empate em 2 x 2 com os albaneses.

Confira, a seguir, os detalhes sobre os confrontos do dia 11 da Euro.

Croácia x Itália

A Croácia sentiu o gosto da vitória contra a Albânia, mas o empate sofrido aos 50 do segundo tempo frustrou a virada. Ainda assim, Luka Modric e companhia dominaram a etapa final da partida e mostraram que ainda tem motivo para assustar os gigantes. Já a Itália, apesar de ter vencido na estreia, decepcionou contra a Espanha, principalmente no assunto ataque. Foram somente quatro finalizações contra a La Roja, apenas uma na direção do gol. Apesar de dominar a tradição, os italianos só tem uma vitória contra os croatas na história, em amistoso em 1942, o primeiro encontro entre as seleções. Desde então, foram três vitórias do país dos Balcãs e cinco empates.

Data e horário: segunda-feira (24/6), às 16h

Local: Red Bull Arena, Leipzig

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol e Perisic; Sucic, Kovacic e Modric; Pasalic, Budimir e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Jorginho, Frattesi e Barella; Chiesa, Scamacca e Pellegrini Técnico: Luciano Spalletti

Albânia x Espanha

A Espanha desembarcou na Euro considerada mais como uma boa seleção do que uma força pelo título, mas fez mudar o status após as apresentações iniciais. Dominante, o time de Luis De La Fuente garantiu um lugar nas oitavas e chega na última rodada relaxado. Sem Rodri, suspenso, o técnico terá de decidir também outras opções em campo, com possibilidade de poupar a equipe. Do outro lado, o jogo significa a vida para a Albânia. Após brilhar nas eliminatórias, o país chegou como azarão no grupo e começou a sonhar com uma vaga, mesmo que como um dos melhores terceiros. Para isso, uma vitória é o caminho de menor sofrimento, apesar de também ter chances com um empate e combinações de resultados nos outros grupos. Os albaneses, porém, nunca bateram os espanhóis, vencedores de todos os oito confrontos no passado.

Data e horário: segunda-feira (24/6), às 16h

Local: Merkur-Spiel-Arena; Dusseldorf

Transmissão: Prime Video e CazéTV

Escalações prováveis:

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Ramadani e Asllani; Asani, Laci e Bajrami; Manaj. Técnico: Sylvinho

Espanha: Raya; Navas, Vivian, Nacho Fernández e Grimaldo; Merino, Zubimendi e Fermín López; Dani Olmo, Oyarzabal e Ferran Torres. Técnico: Luis De La Fuente

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima