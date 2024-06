Geórgia x República Tcheca: onde assistir, escalações e arbitragem

Geórgia e República Tcheca se enfrentam neste sábado (21/6), às 10h (de Brasília) no Volksparkstadium, em Hamburgo, na Alemanha. O jogo é pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa. Enquanto a Geórgia começou com derrota para a Turquia, os tchecos, apesar do bom jogo contra Portugal, também sairam com derrota. Assim, estas duas seleções precisam da vitória para seguirem com boas possibilidades de classificação para a oitavas de final.

Também neste sábado jogam os líderes Portugal e Turquia. Quem vencer, garante antecipadamente a vaga para a próxima fase da competição.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 10h (de Brasília).

Como chega a Geórgia

Apesar da derrota na estreia, o técnico Willy Sagnol (ex-lateral da seleção da França e Bayern de Munique) gostou da apresentação da equipe. Dessa forma, repetirá o esquema e a escalação. Para este jogo, pede que os jogadores mantenham a pegada da estreia, mas sigam focados os 90 minutos, disciplinados taticamente.

“Sabemos muito sobre a República Tcheca, os seus pontos fortes e fracos. Mas cada jogo é diferente. Para a Geórgia, o adversário não é o problema, mas a nossa disciplina. Quando jogamos com muita disciplina, jogamos bem”, disse Sagnol, que mais uma vez apostará no grande futebol do astro do Napoli, Kvaratskhelia, para chegar ao triunfo.

Um dos titulares de Sagnol, Kochorashvili disse na coletiva pré-jogo que o time vai jogar mais uma vez com a faca entre os dentes:

“Os tchecos têm um jogo ofensivo. Contudo, temos um jogo consistente e procuraremos fazer no nosso lemnoigo para que todos os georgianos possam sentir orgulho de nós”.

Como chega a República Tcheca

Os tchecos são favoritos para a partida. Até porque fizeram ótimo jogo contra Portugal, saindo na frente e levando a virada no fim. Nos últimos treinos, o treinador Ivan Hasek trabalhou fortemente o ataque. Afinal, espera que o atacante Patrick Schick, estrela da companhia, tenha mais oportunidades de gol. O técnico não deve fazer muitas alterações, na escalação. Mas não revelou qual time colocará em campo.

“Nunca revelo nada sobre as minhas intenções ou sobre a nossa escalação inicial, mas é possível que haja mais de uma mudança.”

GEÓRGIA X REPÚBLICA TCHECA

2ª Rodada do Grupo F da Eurocopa-2024

Data e horário: 22/6/2024, 10h (de Brasília)

Local: Volksparkstadion, Hamburgo (ALE)

GEÓRGIA: Mamardashvili; Dvali, Kashia e Kverkvelia; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze e Tsitaishvili; Kvaratskhelia e Mikautadze. Técnico: Willy Sagnol

REPÚBLICA TCHECA: Stanek; Holes, Hranac e Krejci; Soucek, Coufal, Barak, Provod e Doudera; Chytil e Schick. Técnico: Ivan Hasek

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Auxiliares: Jan Seidel e Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Marco Fritz (ALE)

