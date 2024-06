Torcida do Corinthians protesta contra Augusto Mello: ‘Acabou a farra’

Torcida do Corinthians em guerra com Augusto Mello - (crédito: Foto: Reprodução / Twitter Central do Timão)

A revolta da torcida do Corinthians teve mais um episódio nesta sexta-feira (21), no Parque São Jorge. O alvo principal foi o presidente do clube, Augusto Mello. Gritos de “Acabou a farra” ecoaram entre os torcedores.

O grupo evitou criticar os jogadores e também o técnico António Oliveira. As mensagens focaram nas promessas de campanha não cumpridas por Mello. Desse modo, alguns membros da torcida organizada foram convidados pelo dirigente para uma conversa particular.

“Estou aqui para dar a cara a tapa, não tenho medo. Nenhum presidente nunca fez isso. A gente sabe que isso aqui está destruído, estou largando minha família e tudo por isso. Sempre dou satisfação, tenho reunião com as torcidas todos os meses. Isso aqui está destruído, mas estamos aqui para consertar, sou torcedor como vocês”, disse Augusto Mello após sair da sede administrativa do Corinthians.

O presidente, aliás, prometeu quatro reforços, mas antes precisou explicar o motivo da saída de Cássio, que deixou o clube após 12 anos e acertou recentemente com o Cruzeiro.

“Não deixei ele sair, negociamos e tentamos mantê-lo. Teve jogador nosso na reserva que recebeu proposta e eu segurei, hoje ele vale milhões. Estamos lutando contra um sistema imposto, isso incomoda. Preciso da ajuda de vocês, preciso de tempo para trabalhar”, resumiu Augusto.

Corinthians está na zona de rebaixamento

O Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e vem de uma derrota para o Internacional. Assim, não vence há seis jogos. No domingo (23), enfrentará o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 11ª rodada. O jogo será às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.