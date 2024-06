Santos é favorito para contratar goleiro Hugo Souza

Hugo Souza, Deportivo de Chaves - Reprodu....o do Instagram @hugosouza - (crédito: Foto: Reprodução do Instagram @hugosouza)

O goleiro Hugo Souza tem o Santos como alvo principal para fechar contrato no restante da temporada. O atleta, aliás, desperta o interesse de outras equipes, entre elas, o Corinthians, e ainda pertence ao Flamengo, que tem em vista realizar o empréstimo.

Conhecido como Neneca na base e depois nos profissionais do Flamengo, Hugo assumiu a titularidade aos 21 anos e integrou o elenco campeão brasileiro em 2020, sendo titular na maior parte do tempo, incluindo a reta final. Recentemente, ele atuou pelo Chaves, de Portugal, e agora está de férias no Brasil.

Todavia, o Santos busca um goleiro para ser titular, enquanto João Paulo se recupera de lesão e não jogará mais em 2024. Surgiu o nome de Marcelo Grohe, mas a questão financeira e o tempo de contrato impediram um acerto. O goleiro pediu mais de um ano de contrato, enquanto o Peixe desejava um vínculo curto.

Santos está fora do G4

O Santos atualmente está fora do G4 na Série B. O time de Carille ocupa a quinta colocação com 18 pontos em 11 jogos. O próximo compromisso será contra o Mirassol, fora de casa, na terça-feira (25), às 19h (de Brasília).

