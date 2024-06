Álbum de figurinha da Eurocopa é alvo de polêmica; entenda

Nesta sexta-feira (21), a Eurocopa 2024 completou uma semana de jogos eletrizantes e de belos lances aos fãs de futebol. Porém, longe das quatro linhas, a polêmica rola solta e o motivo fica por conta da briga entre Topps e Panini devido ao álbum de figurinhas da competição.

Logo depois de fechar acordo com a UEFA, a britânica Topps anunciou que ganhou os direitos de produzir as figurinhas da Eurocopa masculina 2024 e 2028, Eurocopa feminina 2025 e as finais da Uefa Nation League até 2028.

Apesar de fechar esse contrato, algumas seleções, entre elas, Itália, Inglaterra, Alemanha e Espanha não estão com seus uniformes oficiais no álbum tampouco os grandes craques dos países. A justificativa é que esses selecionados tem acordo com a Panini.

Por outro lado, a editora italiana, mesmo sem ter os direitos oficiais do torneio, lançou o seu álbum de figurinhas da Eurocopa e, mesmo com as grandes seleções ao seu lado, também não pode veicular fotos, uniformes e jogadores oficiais dos outros participantes.

Sendo assim, o cenário para quem coleciona as figurinhas é nebuloso. Pelo menos nesta edição, os colecionadores terão que se conformar com a guerra nos bastidores. A solução será a compra dos álbuns das concorrentes.

Topps x Panini além da Eurocopa

A briga nos bastidores entre as duas editoras não se resume apenas a Eurocopa. A Topps ganhou da Panini os direitos de colecionar o álbum da Premier League. Os britânicos quebraram um acordo da maior liga de futebol do mundo com a editora italiana que durava desde 1994.

Além da EPL, a Topps já adicionou em sua gama de produtos os álbuns da NBA e NFL, que também pertenciam a Panini. Ou seja, essa rivalidade vai dar muito o que falar nos próximos anos.

