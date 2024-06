Raphael Veiga quebra marca negativa na temporada

Na noite da última quinta-feira (21), o Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e entrou na briga pela liderança do torneio. Um dos gols do Verdão saíram através de Raphael Veiga, o meia-armador que é querido por Abel Ferreira.

Criticado pela torcida durante a má fase do time, o camisa 23 parece ter se reencontrado com o bom futebol. A consolidação veio diante do Massa Bruta com um belo gol no passe de Estêvão. Da marca do pênalti, ele mirou o ângulo e venceu o goleiro Cleiton.

Além do gol marcado, Raphael Veiga ajudou com a dinâmica de jogo. Com agilidade na troca de passes, ele tentava quebrar a linha de marcação do rival com apenas um toque na direção dos companheiros.

Raphael Veiga acaba com jejum

Só para exemplificar o reencontro com o bom futebol, Raphael Veiga quebrou a seca de oito jogos sem balançar a rede. Antes do Red Bull Bragantino, o atleta havia marcado contra o Liverpool-URU pela Libertadores da América.

Em meio ao seu período sem marcar gols, o jogador perdeu um pênalti contra o Athletico. Desde então, ele deixou de ser o cobrador oficial do Palmeiras. Nesta temporada, Raphael Veiga marcou 10 gols, em 29 jogos. Além disso, o camisa 23 já deu quatro assistências.

