Cuiabá x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cuiabá e o Atlético-GO duelam neste sábado (22), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Mato Grosso vem em recuperação, somando três vitórias nos últimos cinco jogos. Por outro lado, o Dragão, mesmo fora do Z4, demitiu o técnico Jair Ventura nesta sexta-feira.

Onde assistir:

A partida terá transmissão pelo canal Premiere.

Como chega o Cuiabá

Embalado pela vitória no Morumbi contra o São Paulo, o Cuiabá agora joga em casa para se manter distante do Z4. O time tem o melhor ataque dos últimos quatro jogos, com 12 gols. No mesmo período, Flamengo e Palmeiras marcaram 11 gols. O Cuiabá ocupa o 13º lugar, com 10 pontos em 10 rodadas.

Como chega o Atlético-GO

Em momento conturbado, o Dragão demitiu Jair Ventura e confirmou a saída de Vagner Love para o Avaí. O meia Danielzinho também pode deixar o clube. O auxiliar Anderson Gomes comandará o time até a chegada de um novo técnico. Assim, o Atlético chega para a partida em 16º lugar, com oito pontos em 10 jogos.-

CUIABÁ X ATLÉTICO GO

Brasileirão-2024 — 11ª rodada

Data e horário:22/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

CUIABÁ:Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Max; Jonathan Cafú, Clayson, Isidro Pitta. Técnico: Petit

ATLÉTICO GO: Ronaldo Strada, Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius, Guilherme Romão, Lucas Kal, Max, Baralhas, Rhaldney, Shaylon, Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz. Técnico: Anderson Gomes (Interino)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

