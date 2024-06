Bernard define camisa que usará em retorno ao Atlético; saiba qual

Bernard já treina com os jogadores do Galo no CT - (crédito: Foto: Divulgação / Atlético MG)

O atacante Bernard escolheu o número que usará em seu retorno ao Atlético MG. Ele usará a camisa 20, a mesma que utilizou enquanto jogava pela Seleção Brasileira, após 10 temporadas fora do futebol brasileiro. Quando estreou pelo Galo.

Bernard, aliás, usava a camisa 11, agora atribuída ao atacante Eduardo Vargas, que está com a seleção do Chile na Copa América nos Estados Unidos, e assim, desfalcará o Galo até o mês de julho.

Todavia, o Atlético realizou uma enquete para decidir qual número Bernard poderia utilizar, com opções como a camisa 49, do ídolo Ronaldinho Gaúcho, e o número 92, ano de nascimento de Bernard e em referência à maior goleada do Galo sobre o rival Cruzeiro. Assim, o jogador optou pela camisa 20.

Bernard terá apresentação neste domingo (23)

O atacante só poderá jogar a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais. Desse modo, será apresentado neste domingo (23), antes da partida entre Atlético e Fortaleza na Arena MRV, às 18h30 de Brasília), e concederá uma entrevista coletiva à imprensa. Com as derrotas recentes, o Atlético está na 10ª colocação, com 13 pontos somados.

