Internacional x São Paulo – Brasileirão Feminino: onde assistir, arbitragem e escalações

Internacional e São Paulo duelam neste domingo (23), às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, em jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As gaúchas vem embaladas para o jogo após vencer as últimas três partidas e se afastar da parte de baixo da tabela. Já o Tricolor busca uma recuperação após serem goleadas pelo rival Palmeiras por 5 a 1, jogando dentro de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal GOAT.

Como chega o Internacional

Com três vitórias consecutivas, as Gurias Coloradas deixaram a zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino e agora busca mais um triunfo para sonhar com a classificação para a próxima fase. Aliás, com três jogos a menos do que os demais adversários, o clube gaúcho está a cinco pontos do G-8. Contudo, para esta partida, o écnico Jorge Barcellos não poderá contar com a meio-campista Capelinha, suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Além dela, a goleira Mayara, com uma entorse no joelho direito, segue fora.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o Tricolor faz uma bela campanha com 23 pontos e na quarta colocação da competição, se classificando para o mata-mata. Contudo, vem de uma derrota por goleada no Choque Rei. Afinal, depois de sair na frente, o São Paulo viu o Palmeiras buscar a virada por 5 a 1. Para este jogo, o técnico Thiago Viana não poderá contar com a meio-campista Robinha, suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Mas de resto, força máxima para o embate.

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

Brasileirão Feminino-2024 – 8ªrodada

Data e horário: 23/6/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Tainá; Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Katrine; Gabi Morais, Zóio (Marzia), Pati Llanos e Letícia Monteiro; Belén Aquino e Priscila.Técnico:Jorge Barcellos.

SÃO PAULO: Carlinha; Leticia Alves, Kaká, Jéssica Soares e Bia Menezes; Maressa, Camilinha e Rafa Mineira; Aline, Dudinha e Laryh. Técnico: Thiago Viana.

Árbitro: Jenifer Alves de Freitas (RJ)

Assistentes: Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.