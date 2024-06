Athletico x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico Paranaense e Corinthians duelam neste domingo (23), às 16h, na Ligga Arena, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O embate também marcará um duelo de opostos na tabela. Afinal, o Furacão é o quarto colocado, com 18 pontos e sonha com a liderança da competição. Pelo outro lado, o Timão está na 18° posição, na zona de rebaixamento e ainda busca sua segunda vitória na competição. Assim, o jogo será determinante para as duas equipes.

Onde assistir

A TV Globo, a Rede Furacão e a Cazé Tv transmitem a partida entre Athletico x Corinthians.

Como chega o Athletico

O Athletico estava assumindo a liderança do Brasileiro até o final da partida contra o Botafogo, quando tomou o gol de empate, ficando com 18 pontos e estacionando na quarta posição tabela. Assim, o Furacão poderá novamente encostar na liderança do campeonato se vencerem o jogo deste domingo. Contudo, para a partida o técnico Cuca terá o desfalque do centroavante Pablo, que terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Entretanto, o dono do ataque deve seguir sendo Mastriani. De resto, força máxima contra o Timão.

Como chega o Corinthians

António Oliveira prepara pelo menos duas importantes mudanças para a partida do fim de semana. Carlos Miguel retorna de suspensão e para a vaga de titular no gol. Em contrapartida, o técnico perdeu Yuri Alberto, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Pedro Raul deve ser o substituto. Além disso, estão entregues ao departamento médico os laterais Fagner e Diego Palacios, além do atacante Pedro Henrique. Por fim, Félix Torres e Romero retornarão apenas em julho após servirem as seleções do Equador e Paraguai.

ATHLETICO PARANAENSE X CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 23/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO PR: Léo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Léo Godoy, Erick, Fernandinho e Fernando (Esquivel); Nikão, Zapelli e Mastriani. Técnico: Cuca.

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nadrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.