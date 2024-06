Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Cruzeiro duelam neste domingo (23), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço vem fazendo um bom começo de competição e está na quinta posição. Contudo, vem de derrota na rodada passada por 2 a 1 para o Flamengo e tenta voltar a vencer. Já a Raposa vem de três partidas sem perder e triunfou em seu último compromisso diante do Fluminense, no Mineirão, subindo para a sexta colocação.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Bahia

O Bahia caiu para o quinto lugar do Brasileirão, com 18 pontos, depois da derrota para o Flamengo, mas segue rondando as primeiras posições da tabela. Contudo, para a partida, Rogério Ceni segue sem ter Acevedo (lesionado) e Arias (com a Colômbia na Copa América). Estes serão os únicos desfalques para a partida. Assim, a tendência é que ele repita a escalação que encarou o Rubro-Negro na última rodada, com Everaldo como referência no sistema ofensivo.

Como chega o Cruzeiro

A vitória por 2 a 0 diante do Fluminense colocou o Cruzeiro no G-6 da competição, mas agora eles querem continuar subindo. E para a partida contra o Bahia, o técnico Fernando Seabra deve ter reforços. Afinal, Mateus Vital está de volta aos treinos e poderá estar à disposição, se tiver condições de jogo. Além disto, Lucas Romero e Barreal também podem retomar lugar na equipe, já que vem trabalhando com o grupo normalmente.

BAHIA X CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 23/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Víctor Cuesta, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Ramiro, Machado e Lucas Silva; Robert, Matheus Pereira e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO-FIFA) e Clovis Amaral da Silva (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.