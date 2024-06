Estêvão deixa mensagem após ser anunciado como reforço do Chelsea

O Chelsea confirmou a compra de Estevão, joia do Palmeiras, neste sábado (22). Pouco depois, o meia-atacante de 17 anos utilizou suas redes sociais para celebrar o sucesso da negociação. No ‘X’ (antigo Twitter), o jovem, que ainda seguirá no clube brasileiro até julho de 2025, inclusive para a disputa do Mundial de Clubes do próximo ano, disse que vive a realização de um sonho.

“Obrigado senhor. Mais um sonho realizado @ChelseaFC ????????????”, escreveu Estevão, em repostagem ao anúncio dos ingleses.

O negócio envolve 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), com 45 milhões de euros fixos (R$ 261,8 milhões) e 16,5 milhões em metas (R$ 96 milhões). Acima, portanto, do valor da multa rescisória, que era de 45 milhões de euros.

O Palmeiras, aliás, classifica a transação como um case de sucesso por ter elevado a multa de 15 para 45 milhões de euros, valor superado na venda. Na divisão, o clube alviverde fica com 70% e o jogador com 30% .

Estevão assinou seu primeiro contrato profissional quando completou 16 anos em abril de 2023. Caso o Verdão não optasse por negociá-lo, ele poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube no fim de 2025, sem que houvesse qualquer compensação financeira ao Palmeiras.

Além disso, a legislação estabelece vínculo máximo de três temporadas para jogadores com menos de 18 anos.

Chelsea e Palmeiras confirmam negócio

O Palmeiras, portanto, adotou o modelo de negócio que selou a transferência de Endrick para o Real Madrid. A transação que envolve a venda de Estevão, aliás, supera em valores a do ex-companheiro de clube.

Chelsea e Palmeiras confirmaram o acordo neste sábado or meio das redes sociais. Estevão, portanto, irá se transferir para a Inglaterra na próxima janela de transferências de verão da Europa.

