Botafogo joga muito mal, cai para o Tigre e perde invencibilidade

Romero foi vilão no segundo gol do Criciúma - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Depois de nove jogos sem saber o que era perder, o Botafogo voltou a se encontrar com a derrota. Desta vez, não houve gol salvador. Houve, sim, uma performance medonha na queda para o Criciúma por 2 a 1, neste sábado (22), no Estádio Heriberto Hulse, pela rodada 11 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Botafogo cai para a terceira colocação, com 20 pontos. Já os catarinenses estão em 13º lugar, com 12. O Criciúma tem dois jogos a menos.

Tigre mostra as garras

Após uma tímida pressão inicial, o Botafogo arrefeceu a marcação e permitiu ao Tigre chegar em velocidade nos contra-ataques. Logo no início, Ronald cruzou, e Barreto, ex-Glorioso, fez a “Lei do Ex” funcionar no Majestoso. O time carioca não levou perigo nos momentos seguintes. Pelo contrário, ainda viu o Criciúma ampliar, mas Barreto, desta vez, cometeu falta em Gregore.

Bola área do Botafogo funciona, mas…

A reação do Botafogo foi rápida. Halter, de cabeça, mostrou que a bola aérea é um dos pontos fortes do time de Artur Jorge. O empate, porém, deixou o time carioca conformado com o resultado. O Tigre, com mais intensidade, aproveitou a morosidade do adversário. Claudinho bateu a carteira de Romero, avançou com a bola e serviu Caíke, que, enfim, desempatou.

CRICIÚMA 2×1 BOTAFOGO

11ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Data e hora: 22/6/2024, às 16h (de Brasília)

Gols: Barreto, 9’/1ºT (1-0); Halter, 9’/2ºT (1-1); Caíke, 38’/2ºT (1-2)

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan (Claudinho, 30’/2ºT), Rodrigo, Figueiredo e Hermes; Barreto, Ronald (Marquinhos Gabriel, 26’/2ºT) e Matheusinho (Felipe Matheus, 30’/2ºT); Bolasie (Allano, 11’/2ºT), Eder (Caike, 11’/2ºT) e Trauco. Técnico: Cláudio Tencati

BOTAFOGO: John, Ponte (Suárez, Intervalo), Bastos, Barboza (Halter, Intervalo) e Cuibano (Hugo, 11’/2ºT); Gregore, Tchê Tchê e Romero; Luiz Henrique (Eduardo, Intervalo), Júnior Santos e Tiquinho (Hernández, 23’/2ºT). Técnico: Arthur Jorge

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-MT)

Cartão Amarelo: Figueiredo, Claudinho, Allano, Gustavo (CRI); Barboza, Gregore, Romero (BOT)

Cartão Vermelho:

