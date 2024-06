Lucas Halter admite partida ruim do Botafogo: ‘Abaixo do esperado’

O Botafogo teve uma atuação ruim e perdeu para o Criciúma por 2 a 1, neste sábado (22), no Heriberto Hulse, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Lucas Halter, autor do gol do Glorioso, admitiu a atuação ruim da equipe, mas esperava um resultado melhor.

“Sabíamos da dificuldade de jogar aqui contra o Criciúma. Cometemos erros que não podem ser cometidos para nós que estamos brigando em cima, sabemos disso. Fomos abaixo do esperado hoje. Agora é descansar, corrigir os erros e na próxima semana voltar a vencer, que é o que o Botafogo merece e precisa. Temos que dar a volta por cima agora já em casa para continuar brigando no topo da tabela”, disse o zagueiro, após a partida.

Com a derrota, o Botafogo perdeu a oportunidade de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, ainda perdeu uma posição, por conta do saldo de gols. Agora, o Glorioso tem na sua frente da tabela o Flamengo e o Palmeiras.

Assim, a equipe carioca volta a campo na próxima quarta-feira (26), no estádio Nilton Santos, para enfrentar o RB Bragantino, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.