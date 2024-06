Goleiros garantem o placar zerado em Cuiabá x Atlético-GO

A rede não balançou em Cuiabá x Atlético-GO por conta da performance dos goleiros. Assim, Walter e Rangel garantiram o score de 0 a 0, neste sábado (22), na Arena Pantanal, no Mato-Grosso, pela 11ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

O Dragão, com o empate, fica na rabeira para entrar na zona de rebaixamento. Tem novo pontos e está em 16º lugar. Já o Cuiabá perde a chance de engatar a trinca. Fica, então, em 14º lugar, com 11.

Walter salva o Cuiabá

O goleiro Walter foi a grande figura da primeira etapa da partida. Afinal, o goleiro enfileirou uma sequência de defesas que evitaram a desvantagem no placar para o Cuiabá. O Atlético-GO, que esteve mais próximo ao gol, soube trabalhar melhor a bola no meio de campo e conduzi-la ao ataque.

Dourado só acorda no fim. Rangel se destaca

O Atlético-GO continuou martelando na frente e consagrando o goleiro Walter, um jogador igual a vinho. Quanto mais velho, melhor. O Cuiabá só foi acordar no fim. Pitta, enfim, acertou um balaço. Mas Rangel quis mostrar também seus dotes como bom goleiro e evitou o golaço do paraguaio, além de algumas outras boas defesas no estreante na elite nacional. No fim, Eliel ainda conseguiu perder um gol feito para o time da casa.

CUIABÁ 0x0 ATLÉTICO GO

Brasileirão-2024 — 11ª rodada

Data e horário: 22/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Gols:

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Railan, 12’/2ºT), Marllon, Empereur e Rikelme; Mineiro (Filipe Augusto, 33’/2ºT), Denílson Sobral; Cafú (Lacerda, 33’/2ºT, Clayson (Eliel, 12’/2ºT) e Pitta. Técnico: Petit

ATLÉTICO GO: Rangel, Maguinho, Martins, Luiz Felipe e Romão (Alejo, 28’/2ºT); Kal, Baralhas, Rhaldney (Max, 17’/2ºT), Shaylon e Luiz Fernando; Rodríguez (Derek, 28’/2ºT). Técnico: Anderson Gomes (Interino)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Mineiro, Clayson (CUI); Rhaldney (AGO)

Cartão Vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.