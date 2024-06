Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Fluminense vão se enfrentar no Maracanã, neste domingo (23), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Flamengo e Fluminense medem forças pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 16h, neste domingo (23). Os dois times chegam para o clássico em momento distintos e em diferentes extremos na tabela. Isso porque o Rubro-Negro se encontra na liderança do torneio, com 21 pontos. Já o Tricolor é o último colocado, com seis.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão da TV Globo e do Premiere.

Como chega o Fluminense

O Tricolor não vence há quatro rodadas na Série A, sendo um empate e três derrotas consecutivas. A última delas para o Cruzeiro por 2 a 0, na última quarta-feira (19). O momento ruim já causou dois protestos por parte da torcida. O último deles, neste sábado (22), na entrada do CT Carlos Castilho.

O goleiro Fábio recuperou-se de mal-estar e deve retornar ao time titular. Além disso, outras peças que voltam a ficar disponíveis são o zagueiro Felipe Melo, o lateral Guga e o meio-campista Paulo Henrique Ganso. O trio foi desfalque no embate com a Raposa por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim como o zagueiro Manoel e os laterais Marcelo e Samuel Xavier, que foram poupados no último compromisso e têm chances de retornar aos 11 iniciais. Por outro lado, o volante André e o atacante Lelê continuam no departamento médico em recuperação de lesão.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro chegou à liderança do Campeonato Brasileiro depois de emplacar sequência de seis jogos invictos. No caso, com quatro vitórias e dois empates. Além disso, a equipe se apoia em retrospecto recente favorável no clássico com o Fluminense. Afinal, não perde há sete jogos, levando em consideração todas as competições.

O técnico Tite poderá contar com o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, terá as ausências do volante Igor Jesus, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Além do atacante Everton Cebolinha, com um problema no quadril. Os desfalques por conta da Copa América ficam por conta dos meio-campistas Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Assim como os laterais Varela e Viña. O primeiro disputará o torneio pelo Chile, enquanto os demais pelo Uruguai.

FLUMINENSE X FLAMENGO

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 23/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINESE: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, Keno (Douglas Costa) e Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Allan), Lorran, Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RJ)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

