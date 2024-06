Coudet valoriza postura dos jogadores em vitória no GreNal

Após a vitória do Inter por 1 a 0 no GreNal, neste sábado (22), o treinador Eduardo “Chacho” Coudet preferiu dar o mérito da vitória aos jogadores do Colorado. O comandante, inclusive, valorizou demais a raça dos atletas naquele que para muitos é o maior clássico do Brasil.

“É um mérito total dos jogadores. Orgulho do que eles têm feito o esforço. Era um Gre-Nal e tínhamos de ganhar. Que o torcedor aproveite. Os jogadores são grandes profissionais e deixam tudo para dar uma alegria ao torcedor do Internacional”, afirmou Coudet.

Com o resultado, o Internacional está em sexto lugar no Brasileirão, com 17 pontos em nove jogos. O líder é o Flamengo, que fará a sua 11ª partida neste domingo (23). Dessa forma, o Colorado está firme na briga pelo título, mesmo com a ausência do Beira-Rio.

O Inter, aliás, volta a campo agora na próxima quarta-feira (26), diante do Atlético-MG, em Criciúma (SC). A bola vai rolar às 21h30. Inclusive, o Internacional deve ficar por Santa Catarina, afinal, visita o próprio Criciúma no domingo (30).

“A dificuldade que temos o Grêmio sofre, Renato. Abel e Tite falam do calendário, imagina nós, que não jogamos em casa e seguiremos viajando. Quase 16 mil quilômetros em pouco tempo. Precisamos estar bem para esta sequência. Cada vez que se perde não é uma catástrofe. O Brasileirão é muito difícil. Falamos que ganhamos um Gre-Nal e estamos muito felizes. Se não parar com esta loucura (calendário), é impossível. Amanhã o Renato não vai servir. Ou Diniz, que disputou um Mundial há quatro meses e hoje não serve. Sinto ataques constantemente. Por que não coloquei este? Não quero brigar, quero aproveitar”, completou Coudet.

