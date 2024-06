Renato diz que vê Grêmio com azar e ‘coloca’ cargo à disposição

Após mais uma derrota do Grêmio no Brasileirão, a sétima em nove jogos, o treinador Renato “Gaúcho” Portaluppi deu a sua explicação para o mau início do Tricolor na competição. O comandante alegou que a sua equipe está sofrendo com a falta de sorte, ou seja, o azar.

“Os resultados não estão vindo, mas a sorte também. A gente vem jogando bem. Não estamos mal. Daqui a pouco a bola entra. Daqui a pouco voltamos a vencer. Não vamos ficar nessa sequência de jogos. A gente vai continuar o trabalho”, começou Renato.

O treinador, aliás, aproveitou para “colocar o cargo à disposição”. Renato afirmou que não vê problema em ir embora do clube caso a direção do Grêmio entenda que ele esteja atrapalhando.

“Se alguém achar que está ruim, é simples, eu saio. Se eu estou atrapalhando, eu saio. Traz outro. Talvez o cara tenha mais opções que eu não estou vendo. Ou se tem paciência, ou se muda tudo. Eu jamais vou atrapalhar”, acrescentou Renato.

Com o revés, o Grêmio de Renato Gaúcho está em penúltimo no Brasileirão, afinal, soma seis pontos. Atrás do Tricolor aparece apenas o Fluminense, que tem o mesmo número de pontos e fará o 11º jogo na competição neste domingo (23).

Contas para não ser rebaixado?

De fato, o Imortal é o clube da parte de baixo da tabela com menos partidas, mas o aproveitamento de 22% é comparável aos de lanternas da competição. Inclusive, o Grêmio perdeu as últimas seis partidas no Brasileirão. Assim, iguala a campanha de 2004, quando acabou rebaixado para a Série B.

“Rebaixamento é muito cedo pra se falar. Brasileiro é longo, difícil, mas isso nunca me passou pela cabeça. Meu discurso segue o mesmo. Daqui a pouco o Grêmio sai dessa situação”, concluiu Renato.

O Grêmio volta a campo agora na próxima quarta-feira (26), às 20h, quando visita o Atlético-GO, outro time que briga contra o rebaixamento.

