Vasco vira, deixa Z4 e aumenta sequência negativa do São Paulo

“O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor”. Nada como uma canção para ilustrar o momento. A virada, no caso, não é só no placar: 4 a 1 sobre o São Paulo, neste sábado (22), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mudança precisa ser na mentalidade para evitar um novo rebaixamento e reativar os laços com a torcida.

Com o resultado, o Vasco deixa o Z4 e interrompe uma sequência de cinco jogos sem triunfar, subindo para 15º lugar, com 10 pontos. Já o São Paulo amarga o quarto jogo sem vitórias e fica em oitavo, com 15.

Vasco tem Estrella

O São Paulo foi soberano durante 25, 30 minutos da partida. Marcou no início, com André Silva, de cabeça, aproveitando-se de um Vasco muito frágil na marcação. No entanto, o Tricolor se acomodou em sua vantagem a ponto de chamar o time carioca para o seu campo de defesa. E o Cruz-Maltino, então, aproveitou. Empatou, com gol contra de Franco, em lambança da zaga paulista. E virou em uma bela jogada individual de Estrella, garoto criado na Colina.

A base vem como?

Em desvantagem, o São Paulo não conseguia assustar o Vasco. Apenas uma insistência em cruzamentos que eram facilmente rechaçados. O jogo morno só favorecia a quem estava ganhando. E tudo ainda ficou melhor quando o Tricolor se lançou ao ataque de forma desorganizada. Então, em jogada rápida, a resposta veio com o gol de Leandrinho, mais um garoto da base que resolve. Com o adversário nas cordas, David, nos acréscimos, ainda meteu mais um. Olha aí o Trem Bala da Colina!

VASCO 4×1 SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 22/6/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: André Silva, 10’/1ºT (0-1); Franco, contra, 32’/1ºT (1-1); Estrella, 47’/2ºT (2-1); Leandrinho, 34’/2ºT (3-1); David, 48’/2ºT (4-1)

VASCO: Jardim; Paulo Henrique (Puma, 18’/2ºT), Maicon, João Victor e Piton (Leandrinho, 32’/2ºT); Moura (Sforza, 32’/2ºT), Matheus Carvalho e Estrella (JP, 18’/2ºT); Adson (Rossi, 28’/2ºT), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius (Ferreira, 26’/2ºT), Franco e Patryck (Welington, Intervalo); Luiz Gustavo, Galoppo (Juan, 33’/2ºT), Nestor (Araújo, 42’/2ºT) e Lucas; André Silva e Calleri (Rato, Intervalo). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Luis Carlos da Franca Costa (RN)

VAR: Charly Wendy Straub Derreti (Fifa-SC)

Cartão Amarelo: Estrella, Maicon, Rossi (VAS); Patryck (SAO)

Cartão Vermelho:

