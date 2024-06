Ituano e Brusque empatam e seguem no Z4 da Série B; CRB e Botafogo-SP vencem

Três jogos movimentaram, neste sábado (22), a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e Botafogo-SP levaram a melhor sobre Guarani e Operário, respectivamente. Já Ituano e Brusque ficaram no empate no interior paulista.

Confira a classificação da Série B do Brasileiro

Operário 0x1 Botafogo-SP

À tarde, o Botafogo-SP saboreou a vitória fora de casa diante do Operário no Estádio Germano Krüger. A vitória do Pantera se deu graças ao gol de Gustavo Bochecha, nos acréscimos da partida e quando a equipe estava em inferioridade numérica após a expulsão de Lucas Dias.

CRB 1×0 Guarani

Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, o CRB derrotou por 1 a 0 o Guarani no Rei Pelé, em Maceió, à noite. Gegê anotou o gol decisivo, aos 28 minutos do primeiro tempo, que dá alívio aos alagoanos e piora a situação do Bugre, que contou com a estreia do técnico Pintado.

Ituano 1×1 Brusque

Também à noite, Ituano e Brusque ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Novelli Júnior, em Itu. José Aldo abriu o placar para os anfitriões, mas Paulinho Moccelin deixou tudo igual. O Quadricolor catarinense ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti no primeiro tempo. Assim, ambos os times continuam na zona de rebaixamento.

