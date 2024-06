Escócia x Hungria: escalações, onde assistir, arbitragem

Escócia e Hungria fazem jogo de vida ou morte pelo Grupo A da Eurocopa, neste domingo, 23/6, às 16h (de Brasília), na Mercedes Benz Arena, em Stuttgart. Os escoceses estão com um ponto e a Hungria, zero. Assim, apenas a vitória mantém a esperança de classificação para as equipes. O empate eliminará ambos.

O Grupo A conta ainda com Alemanha, líder com seis pontos, e a Suíça, vice, com quatro pontos. Estas duas seleções se enfrentam também neste domingo, às 16h (de Brasília). Nesta Euro, os dois primeiros de cada um dos seis grupos avançam. Mas os quatro melhores terceiros colocados, também. É nesta briga para ficar entre os quatro terceiros que lutam escoceses e húngaros.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como está a Escócia

A Escocia não contará com dois zagueiros. Kieran Tierney, tem lesão no tendão da coxa direita e foi descartado. Já Ryan Porteous cumpre dois jogos de suspensão por causa do cartão vermelho contra a Alemanha. Assim, McKenna, Hendry, Hanley e formam o trio defensivo diante dos húngaros. Mesmo precisando da vitória, o esquema segue o 3-4-2-1. Assim, McTominay e McGinn serão os municiadores de Adams

Como está a Hungria

O esquema húngaro pe o mesmo da Escócia: 3-4-2-1. A boa notícia é que Szoboszlai está recuperado das dores musculares e está confirmado será o principal municiador do atacante Varga. O técnico Marco Rossi espera que, com os treinos dos últimos dois dias, o time consiga melhorar ofensivamente, já que deixou muiot a desejar nos jogos anteriores.

ESCÓCIA X HUNGRIA

3ª rodada do Grupo A da Eurocopa

Data e horário: 22/6/2024, 16h (de Brasília)

Local: Mercedes Benz Arena, Stuttgart (ALE)

ESCÓCIA: Gunn; Hendry, Hanley e McKenna; Ralston, McGregor, Gilmour e Robertson; McTominay e McGinn; Adams. Técnico: Steve Clarke

HUNGRIA: Gulacsi; Fiola, Orban e Dardai; Nego, Nagy, Schafer e Kerkez; Sallai e Szoboszlai; Varga. Técnico: Marco Rossi

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade e Ezequiel Brailovsky (ARG)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

