Fluminense x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, às 16h (de Brasília), neste domingo (23). Os times chegam para o clássico em momento distintos e em diferentes extremos na tabela. Isso porque o Rubro-Negro se encontra na liderança do torneio, com 21 pontos. Já o Tricolor é o último colocado, com seis. E este duelo do último contra o primeiro da Série A terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 14h30 com o seut radicional esquerta. A narração deste clássico? Está com Cesar Tavares!