Estádio do Flamengo: Paes anuncia desapropriação do Gasômetro

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou este domingo (23) com mais uma boa notícia. Afinal, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou que a cidade irá desapropriar o terreno do Gasômetro, local no qual o Fla pretende erguer o seu estádio. Pouco depois, inclusive, o clube noticiou o mesmo em seu site oficial (confira na íntegra no final da matéria).

Paes, em tom divertido e fazendo questão que é torcedor do Vasco e não quer “receber tapinha nas costas por causa dessa noticia”, divulgou em suas redes sociais:

“Estamos publicando amanhã no Diário Oficial a desapropriação por leilão em hasta pública do novo estádio do Flamengo, ali no terreno do gasômetro. É o início de um projeto, o início de um sonho. Flamengo, Fluminense e Botafogo e o meu Vasco. Especialmente os quatro grandes clubes cariocas, têm uma importância enorme para a economia do Rio. Infelizmente o Flamengo tem mais torcedor. A gente entende esse papel, é importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio, ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções (…). Vamos trabalhar junto com a direção do Flamengo, com o presidente Landin, com os presidentes que vierem para que a gente possa realizar esse sonho da nação rubro-negra”, brincou Paes.

Assim, a desapropriação será publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira (24). Trocando em miúdos: a desapropriação é quando um órgão público despeja alguém de um certo bem. O terreno onde o Flamengo pretende fazer o estádio está nas últimas horas sob comando da Caixa Econômica Federal.

Gasômetro, o local ideal?

O terrreno do Gasômetro está localizado no bairro de São Cristóvão, porém a pouquíssimos metros do centro do Rio de Janeiro. A região tem dezenas de opções de ônibus, além de ter metrô, VLT e trem nas redondezas, além de opções de estacionamento. Além disso, é um local que tem crescido economicamente.

Assim, o Flamengo vê no Gasômetro um local de fácil acesso para a torcida, o que facilitaria ter a casa sempre cheia. Já a Prefeitura vê no local mais uma possibilidade de desenvolver a região. O terreno, inclusive, fica a cerca de 3 km de São Januário e a 7 km do Marcanã.

No momento, o Flamengo conta com o Estádio da Gavéa, mas a região não tem infra-estrutura de escoamento. Além disso, o local é a sede do clube, onde o Fla quer manter apenas com esse objetivo. O Maracanã, palco do Fla-Flu deste domingo (23), está licitado para os dois por 20 anos.

Ainda assim, o Rubro-Negro quer investir no local e construir um estádio com capacidade para 75 mil pessoas, inspirado no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund (ALE).

Confira a nota oficial do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo parabeniza a decisão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em desapropriar o terreno do Gasômetro, na região portuária.

A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e propicia um passo importantíssimo na realização do projeto para erguer o estádio próprio do Flamengo, sonho de toda a Nação Rubro-Negra.

A diretoria do Flamengo tem plena consciência da importância desta obra tanto para o nosso clube como também para a revitalização de uma das mais tradicionais áreas de nossa cidade.

Nosso projeto prevê um enorme investimento financeiro no local, capaz de ajudar na transformação de toda a região do entorno do novo estádio, valorizando em muito a área e entregando para a nossa cidade um novo e moderno espaço, tanto de entretenimento quanto comercial.

Ganharão a cidade e todos os cariocas. Ganharão o Flamengo e toda a Nação Rubro-Negra.

Fica o nosso registro dos mais sinceros agradecimentos ao prefeito Eduardo Paes e ao Deputado Federal Pedro Paulo pela sensibilidade que ambos sempre tiveram a respeito deste tema e pela visão empreendedora e positiva em relação ao desenvolvimento econômico e social da cidade do Rio de Janeiro”

