De virada, São Paulo vence Internacional pelo Brasileiro feminino

Em jogo adiado da oitava rodada do Brasileirão feminino, o Internacional recebeu o São Paulo neste domingo (23/6), no campo do Sesc campestre, em Porto Algre. As Gurias Coloradas saíram na frente no primeiro ataque, com Priscila. Contudo, as são-paulinas viraram na etapa final. Os gols foram de Pati, contra, e Jéssica. Todos os tentos saíram em lances de bola parada. Este jogo não foi realizado anteriormente por causa da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, com a capital gaúcha sendo das que mais sofreram com as intensas enchentes. Como o gramado do Sesc segue péssimo e ainda não recepurado das chuvas, o jogo teve a parte técnica bem prejudicada.

A vitória leva o São Paulo de volta ao terceiro lugar, com 26 pontos, abrindo um de frente para o Palmeiras. A liderança é do Corinthians, com 37 pontos. A Ferroviária vem a seguir com 28 pontos (e menos um jogo). Para o Internacional, em 12º, com 13 pontos, o seu objetivo de conseguir vaga nas quartas de final se complicou. Apesar de ter menos dois jogos, está cinco pontos atrás do oitavo colocado, o América-MG. E as Gurias precisam focar em se mater na elite. Afinal, hoje, é apenas a primeira fora do Z4.

Internacional na frente

O Internacional foi superior no primeiro tempo, chegando ao gol aos dois minutos. Katrine cobrou falta pela esquerda, a zagueira Kaká cortou mal. A atacante Priscila, quase na linha, tocou para a rede abrindo o placar. E Priscila quase ampliou quando recebeu na área, tirou duas marcadoras e a goleira. Mas, com o gol vazio, fez o quase o impossível, chutando para fora.

Virada do São Paulo na etapa final

No segundo tempo, o São Paulo veio com duas alterações. Ravena na vaga de Letícia Alves e Camilinha no lugar de Rafa. O time voltou melhor. Assim, em dois lances de bola parada virou o jogo. Aos dez minutos. Camilinha cobrou escanteio da esquerda e Maressa roçou de cabeça. A bola estava entrando e Pati, tentando salvar, fez contra. Aos 16, em escanteio pela direita, Bia Menezes cobrou, a zagueira Kaká desviou e a outra zagueira, Jéssica, concluiu para fazer o gol da virada. Nos 25 minutos finais, o Inter foi mais intenso no ataque, mas com a atacante Priscila pouco municiada. Já o São Paulo assustou em contra-ataques. Mas o placar se manteve mesmo no 2 a 1.

