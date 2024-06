Com torcida presente, Seleção treina de olho na Costa Rica

“Bom demais o carinho do torcedor. Vamos seguir e espero que eles estejam conosco na Copa América”, completou Endrick, que ficou emocionado com a recepção dos torcedores e deu as chuteiras para um dos fãs.

A Seleção Brasileira está em preparação para a Copa América desde o dia 30 de maio. Neste período, o time fez dois amistosos nos Estados Unidos (venceu o México, por 3 a 2, e empatou com os Estados Unidos, por 1 a 1). Na fase de grupos, o Brasil encara ainda Colômbia e Paraguai. A desejada final, aliás, está marcada para o dia 10 de julho.

Histórico da Seleção Brasileira na Copa América

A Copa América existe desde 1916 e, inicialmente, contava apenas com equipes da América do Sul. A competição sempre teve períodos irregulares, mas a tendência é que agora seja fixado de quatro em quatro anos, junto com os anos de Eurocopa. Aliás, até hoje, foram 47 edições. O Brasil é o terceiro maior vencedor, com nove títulos, bem atrás de Uruguai e Argentina, ambos com 15.

Inclusive, a lista de campeões tem ainda Paraguai, Chile e Peru, todos com dois títulos cada, e Bolívia, com um. Atuais anfitrões, os Estados Unidos ficaram em quarto lugar duas vezes: 1995 e 2016.

