Colômbia x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

h Em partida válida pela 1ª rodada do Grupo D da Copa América, Colômbia e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 19h, na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Os dois, aliás, são do grupo do Brasil. A Seleçã0 Brasileira, por sua vez, joga contra a Costa Rica às 22h.

Onde assistir

O Sportv transmitirá a partida, às 19h (horário de Brasília).

Como chega a Colômbia

Comandada pelo argentino Néstor Lorenzo, a Colômbia atravessa grande fase. Afinal, são quatro vitórias em quatro jogos em 2024. Ela venceu a Espanha (1 a 0), a Romênia (3 a 2), os Estados Unidos (5 a 1) e a Bolívia (3 a 0) em amistosos. Assim, foram 12 gols marcados e apenas três sofridos. Os colombianos ainda aparecem em terceiro lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que também será nos EUA. Invictos, somam três empates e três vitórias, atrás apenas de Argentina e Uruguai.

A Colômbia tem alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro, como o lateral-direito Santiago Arias, do Bahia, John Arias, do Fluminense, Richard Rios, do Palmeiras, James Rodríguez, do São Paulo, e Borré, do Internacional. A lista tem ainda o atacante Borja e o zagueiro Mina, ambos ex-Palmeiras.

Como chega o Paraguai

Os paraguaios, comandados pelo também argentino Daniel Garnero, têm um 2024 irregular. Afinal, eles somam um empate, uma derrota e uma vitória em três jogos amistosos no ano. O triunfo foi contra o Panamá (1 a 0), enquanto os tropeços aconteceram diante de Chile (0 a 3) e Peru (0 a 0). Os paraguaios estão apenas em sétimo nas Eliminatórias, com cinco pontos.

O Paraguai contará com quatro nomes que atuam no futebol brasileiro: o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, o volante Villasanti, do Grêmio, o meia Bobadilla, do São Paulo, e o atacante Romero, do Corinthians. O zagueiro Júnior Alonso, ídolo no Galo, mas atualmente no Krasnodar (RUS) é outro nome de destaque.

O técnico Daniel Garnero deve escalar o goleiro Morinigo e esta será a maior novidade. E o arqueiro de 24 anos não esconde a ansiedade

“Há muito tempo queria ter esta oportunidade. Claro que estou muito feliz. Vejo este elenco como muito qualificado e tenho a certeza de que iremos fazer uma Copa A mérica muito boa.

COLÔMBIA X PARAGUAI

Primeira rodada da fase de grupos da Copa América

Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)

Data e hora: 24/6/2024, às 19h (de Brasília)

COLÔMBIA: Ospina; Arias, Mina, Cuesta e Machado; Uribe e Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Córdoba Técnico: Néstor Lorenzo

PARAGUAI: Morinigo; Velázquez, Balbuena, Gómez e Alonso; Villasanti, Cubas e Almirón; Sosa, Bareiro e Enciso. Técnico: Daniel Garnero

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Juan P. Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

