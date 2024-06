Verstappen vence GP da Espanha e amplia liderança no Mundial de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo (23) o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, chegando à frente do britânico Lando Norris (McLaren) e aumentando sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos graças a esta sétima vitória na temporada.

Atual tricampeão mundial, Verstappen dominou a corrida, pulando rapidamente para a ponta depois de sair em segundo no grid, enquanto Norris, pole position, se atrapalhou na largada. Lewis Hamilton (Mercedes) ficou em terceiro, à frente de seu companheiro de equipe, o também britânico George Russell, e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

"A corrida foi decidida nas primeiras voltas", admitiu o holandês, que conquistou sua terceira vitória consecutiva no circuito de Montmeló, em Barcelona.

"Administrei bem os pneus e isso me permitiu vencer hoje", ressaltou o piloto da Red Bull, que teve que segurar a reação de Norris nas últimas voltas.

"Deveríamos ter vencido esta corrida, mas larguei mal, é simples assim", lamentou o britânico da McLaren. No entanto, ele espera superar Verstappen nas próximas duas etapas da temporada: na Áustria, na semana que vem, e na Grã-Bretanha, daqui a duas semanas.

Terceiro colocado, o heptacampeão Lewis Hamilton subiu no pódio pela primeira vez desde o GP do México do ano passado, o que confirma a evolução da Mercedes, mesmo que ainda esteja longe de ameaçar Red Bull e McLaren.

As duas Alpine, dos franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon, terminaram respectivamente na nona e décima posições, mostrando, depois da etapa do Canadá há duas semanas, que estão de volta depois de um início de temporada catastrófico.

- Ferrari volta a decepcionar -

Já a Ferrari voltou a decepcionar com o quinto lugar de Leclerc e a sexta posição para o espanhol Carlos Sainz. Com isso, Norris assume a segunda posição no campeonato de pilotos, à frente do monegasco.

A corrida, disputada sob sol forte, não teve nenhum acidente ou abandono entre os 20 carros na largada. Mas as diferentes estratégias de pneus dos líderes mantiveram o suspense até o final, com trocas de liderança durante os pit stops, mas Verstappen sempre esteve no controle da situação.

O GP da Espanha marca o início da parte europeia da temporada da F1, que conta com um total de 24 provas. Em particular, haverá cinco GPs nas próximas seis semanas, o que permitirá avaliar melhor o progresso da McLaren em comparação com a Red Bull.

Norris venceu o GP de Miami no início de maio e se consolidou como o principal adversário de Verstappen para impedi-lo de conquistar o quarto título consecutivo. As Red Bull estão longe de ser tão dominantes como nos últimos dois anos, mas mantêm a vantagem mesmo que o companheiro de equipe do holandês, o mexicano Sergio Pérez, tenha cruzado a linha de chegada apenas na oitava posição, depois de ter largado em 11º no grid.

No campeonato de construtores, a equipe austríaca ainda está à frente da Ferrari, acompanhada cada vez mais de perto pela McLaren, que além da segunda posição de Norris teve o australiano Oscar Piastri chegando em sexto em Montmeló.

-- Classificação do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h28:20.227

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +2.219

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +17.790

4. George Russell (GBR/Mercedes) +22.320

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +22.709

6. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +31.028

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +33.760

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +59.524

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1:02.025

10. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1:11.889

11. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1:19.215

12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1 volta

13. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) +1 volta

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1 volta

15. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

16. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +1 volta

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1 volta

18. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta

19. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

20. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +2 voltas

Melhor volta da corrida: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.377 na 49ª volta (velocidade média: 253,610 km/h)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 219 pts

2. Lando Norris (GBR) 150

3. Charles Leclerc (MON) 148

4. Carlos Sainz (ESP) 116

5. Sergio Pérez (MEX) 111

6. Oscar Piastri (AUS) 87

7. George Russell (GBR) 81

8. Lewis Hamilton (GBR) 70

9. Fernando Alonso (ESP) 41

10. Yuki Tsunoda (JPN) 19

11. Lance Stroll (CAN) 17

12. Daniel Ricciardo (AUS) 9

13. Oliver Bearman (GBR) 6

14. Nico Hülkenberg (ALE) 6

15. Pierre Gasly (FRA) 5

16. Esteban Ocon (FRA) 3

17. Alexander Albon (TAI) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 1

19. Zhou Guanyu (CHN) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 330 pts

2. Ferrari 270

3. McLaren-Mercedes 237

4. Mercedes 151

5. Aston Martin-Mercedes 58

6. Racing Bulls-Red Bull 28

7. Alpine-Renault 8

8. Haas-Ferrari 7

9. Williams-Mercedes 2

10. Sauber-Ferrari 0