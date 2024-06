Vasco busca consenso para acertar volta de Ramón Díaz

O Vasco tem a chance de voltar o retorno do técnico Ramón Díaz após dois meses de ser demetido. Contudo, o presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho, e diretores buscam um consenso geral para que o clube acerte com o argentino. A informação é do “ge”.

Ramón Díaz teve problemas de relacionamento com alguns jogadores, acentuados sobretudo na reta final da sua passagem. Diante dessa situação, Pedrinho leva tudo isso em consideração. O argentino era considerado um técnico “paneleiro”. A preferência do treinador por jogadores estrangeiros em detrimento dos brasileiros causou incômodo em mais de uma ocasião.

Mas enquanto isso o Vasco segue sendo comandado por Rafael Paiva. Aliás, o Cruz-Maltino goleou o São Paulo, no último sábado, em São Januário. Com o resultado, o clube saiu da zona de rebaixamento e no momento ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão.

Caso com Ramón Díaz no Vasco

Depois da goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, o treinador e seu auxiliar Emiliano Díaz foram para o vestiário irritados e de acordo com informações teriam pedido demissão, entretanto, na coletiva disse que foi demitido pelo Vasco.

O clube, aliás, anunciou a saída do comandante cerca de 20 minutos após o fim da partida. Em um pronunciamento oficial, Ramón afirmou que entregou o cargo e comunicou também a saída do gerente de futebol Clauber Rocha. Além disso, informou aos jogadores sobre seu desligamento.

No entanto, o argentino teria repensado sobre a decisão após a conversa com os jogadores. Alguns choraram e pediram a permanência, e assumiram a responsabilidade. Depois disso, houve conversas entre o treinador e diretoria, que manteve a decisão. Contudo, a situação ainda gera dúvidas.

