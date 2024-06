Líder Flamengo sobra em campo e vence o lanterna Fluminense

O Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense, neste domingo (23/6) no Maracanã com mais de 57 mil: 1 a 0, gol de Pedro de pênalti, aos 41 da etapa final. Assim, segue na liderança isolada do Brasileirão, agora com 24 pontos. Apesar do placar magro, o Rubro-Negro foi muito superior, perdendo pelo menos seis gols claros. Já o Tricolor entrou com escalação ousada – o volante Martinelli de zagueiro e Renato Augusto e Ganso juntos na meiúca. Mas nada fez ofensivamente e segue afindado em último lugar, com seis pontos.

Flamengo faz marcação alta e perde chances

O Fluminense começou com maior posse, trocando passes rápidos e tentando jogadas pela direita, mas sem oferecer perigo ao gol de Rossi. Já o Flamengo buscava ligações diretas. Mas com uma estratégia: fazer o Fluminense usar seu jogo de toque de bola na defesa, fazer marcação alta e roubar na cara do gol e tentar o arremate. Deu certo, pois o Mengo retomou quatro vezes e só não marcou por imperícia de seus jogadores: Pedro chutou e Fábio salvou com o pé; Lorrran, livre, isolou; Gérson deu duas finalizações perigosas. Para sorte do Flu, não levou gol nesses quatro lances. E olha que Lorran ainda erdeu mais um gol feito. Recebeu de Luiz Araújo e, dentro da área, chutou para Fábio salvar com o pé.

Pedro marca e Fla vence

O Flamengo voltou ativo do intervalo e, aos dois minutos perdeu mais uma chance clara. Lorran tocou para Luioiz Araújo sem marcação chutar de fora da área para fora. A pressão rubro-negra diante de um desorganizado Fluminense se seguiu. Bruno Henrique fez o que quis com Samuiel Xavier e chutou por cima. Era um massacre. Para se ter ideia, aos 15 da etapa final os números indicavam dez finalizações do Fla. Contra zero do Flu. Mas o gol só saiu aos 41 minutos Bruno Henrique foi lançado na área e levou a carga de Calegari. Pênalti. Pedro (ex-Flu) cobrou no meio do gol e a bola entrou: 1 a 0. O lance gerou reclamação do Fluminense e, no fim, Lima e o tpecnico Fernando Diniz foram expulsos por reclamação.

FLUMINENSE 1X0 FLAMENGO

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data: 23/6/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 57.098

Público pagante: 52.507

Renda: R$ 2.766.090,00

FLUMINESE: Fábio. Samuel Xavier (Calegari, 25’/2ºT), Antonio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa; Gabriel Pires (Thiago Santos, 18’/2ºT), Lima, Ganso (Terans, 31’/2ºT) e Renato Augusto (Keno, 18’/2ºT); Cano (Alexsander, 18’/2ºT) e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Leo Pereira, Intervalo) e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Victor Hugo, 34’/2ºT) , Gerson, Lorran (Allan, 20’/2ºT); Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Técnico: Tite.

Gol: Pedro, de pênalti, 41’/2ºT (1-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RJ)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Ganso, Terans, Lima (FLU); Wesley, Leo Pereira (FLA)

Cartões vermelhos: Lima (FLU, 43’/2ºT); Fernando Diniz, (FLU, 44’/2ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.