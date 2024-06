Corinthians empata com o Athletico-PR, que sofre pela 3ª vez seguida nos acréscimos

Os acréscimos atormentam a vida do Athletico-PR. Neste domingo (23), na Ligga Arena, não foi diferente. Pela 3ª vez consecutiva, o Furacão deixa de vencer nos últimos minutos. Agora, foi a vez de o Corinthians se aproveitar desta maldição e sair de Curitiba com o empate por 1 a 1, pela 11ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

O Athletico-PR, que poderia ser o líder isolado do Brasileirão, cai para a quinta colocação, com 19 pontos. Já o Timão, apesar de não perder, segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos.

Furacão faz por merecer a vantagem

Com mais posse de bola e incisivo no ataque, o Athletico-PR fez por merecer a vantagem parcial. No fim da primeira etapa, Esquivel lançou para área, e Christian subiu entre os zagueiro do Corinthians para tirar o zero do placar. Antes, o Furacão teve mais posse de bola e chegou com frequência ao gol de Donelli. Já o Timão se limitou aos poucos contra-ataques. Parecia estar em campo para conquistar apenas um ponto.

Quem não faz leva; Corinthians se aproveita

O Corinthians começou o segundo tempo com mais iniciativa. Mas o Timão errava na tomada de decisões e nas finalizações. Ao contrário do Athletico-PR, que chutou muito mais vezes na direção do gol adversário e trocou passes no campo de ataque. Assim, Donelli e a trave salvaram o Timão de cair por um placar mais elástico na antiga Arena da Baixada. Nos acréscimos, porém, a síndrome. Garro cobrou falta na trave, e Cacá, de peito marcou. Tudo igual.

ATHLETICO PARANAENSE 1×1 CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 23/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Gols: Christian, 44’/2ºT (1-0); Cacá, 46’/2ºT (1-1)

ATHLETICO PR: Linck; Rocha, Heleno e Esquivel; Erick (Gabriel, 26’/2ºT), Fernandinho e Nikão (Julimar, 26’/2ºT); Christian (Zé Vitor, 42’/2ºT), Cuello (Di Yorio, 43’/2ºT) e Mastriani (Zapelli, 38’/2ºT). Técnico: Cuca.

CORINTHIANS: Donelli, Maná (Matheuzinho, 25’/2ºT), Cacá, Caetano e Hugo; Raniele, Bidon e Garro; Mosquito (Coronado, Intervalo), Wesley e Pedro Raul (Sousa, 25’/2ºT). Técnico: António Oliveira

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nadrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Fernandinho, Di Yorio (CAP); Pedro Raul (COR)

Cartão Vermelho:

