Hungria vence Escócia no fim e sonha com vaga na Eurocopa

A Hungria venceu a primeira partida e ainda sonha com as oitavas de final da Eurocopa 2024. Neste domingo, os húngaros marcaram no último minuto do jogo e venceram a Escócia por 1 a 0, no Mercedes Benz Arena, em Stuttgart. Csoboth, que entrou na segunda etapa, fez o gol da vitória.

Com o resultado, a Hungria está na terceira posição, com três pontos, e aguarda resultados dos quatro melhores terceiros colocados. A lanterna do grupo A da Eurocopa ficou com os britânicos, com apenas um pouto. Já a seleção do Leste Europeu ficou em terceiro, com três. Suíça e Alemanha avançaram.

Poucas chances

O primeiro tempo entre os clubes foram de poucas emoções e com muitas faltas. A Escócia deteve maior posse de bola, mas sem agressividade na construção das jogadas. A melhor chance aconteceu somente no fim, porém também sem grande perigo. Do outro lado, a Hungria ficou postada na defesa e foi se aventurar também nos minutos finais. Szoboszlai cabeceou no travessão, entretanto, já estava em impedimento.

Correria e gol salvador da Hungria

Sem a classificação confirmada, os dois times precisavam da vitória. Tanto Hungria como Escócia fizeram um partida mais intensa, com chances para os dois lados, porém faltou capricho nas finalizações. Só que o futebol nos reserva momentos que ninguém espera. Csoboth, que entrou no segundo tempo, marcou nos acréscimos para Hungria. Sallai recebeu em contra-ataque pela direita, cruzou rasteiro na área, e Csoboth finaliza no canto para marcar o gol da vitória no último minuto.

Clima de tensão

Já no segundo tempo, após cobrança de falta na área da Escócia, Varga, Gunn e Ralston tiveram um choque triplo. Varga leva a pior no choque com o goleiro Gunn e é atendido pela equipe médica da Hungria. O estádio todo ficou apreensivo à espera da definição.

Aliás, o lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. Szoboszlai bateu uma falta na intermediária com um cruzamento para a área da Escócia. Com a bola em disputa no alto, três jogadores se chocaram: os escoceses Gunn e Ralston e o húngaro Varga.

