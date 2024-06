Gerson: ‘Mesmo com pouco descanso, colocamos intensidade’

Jogadores do Flamengo celebram o gol de Pedro: vitória justa sobre o Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Bayer)

Um dos melhores em campo na vitória do Flamengo sobre o Fluminense, por 1 a 0, neste domingo (23/6), pela 11ª rodada do Brasileirão, Gerson disse que o time merecia uma vitória por placar melhor. Mas reconheceu que o Fluminens ne sempre será um rival duro.

“No primeiro tempo, a gente já tinha que sair com gols porque tivemos mais oportunidades. Mas era um jogo difícil, um clássico. Independentemente de onde o adversário está, é o atual campeão da Libertadores, a gente tem que saber isso”.

Gerson e o cansaço do Fla

O capitão do Rubro-Negro disse que, mesmo cansado e com menos tempo do que o Fluminense para descansar (jogou na quinta, o Flu, na quarta) foi superior fisicamente.

“Não é desculpa. Mas é um fato que o Tite falou. A questão do descanso, é mais a parte humana, né. A gente teve um dia de descanso. Mas vale ressaltar a força do nosso elenco. Mesmo com um único dia de descanso a gente botou muita intensidade e mereceu vencer o jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook