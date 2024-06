Seleção Brasileira está definida para estreia na Copa América

A Seleção Brasileira está escalada para a estreia na Copa América 2024. O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, concedeu coletiva de imprensa neste domingo (23) e revelou a equipe que vai enfrentar a Costa Rica nesta segunda-feira (24), no SoFi Stadium, em Inglewood, região metropolitana de Los Angeles.

As novidades em relação ao time que jogou contra os Estados Unidos, no dia 12, em Orlando, são o zagueiro Éder Militão e o lateral Guilherme Arana.

“Fizemos algumas mudanças na base e nos dois jogos iniciais para avaliar o encaixe dos atletas. Dessa forma, esses treinos foram fundamentais para testar mais nomes. A escalação inicial inclui Militão, Arana e Alisson, em relação aos primeiros jogos dessa convocação”, explicou.

Dessa maneira, a Canarinho está se preparando para a Copa América desde 30 de maio. Além dos treinos, o time fez dois amistosos nesse período. A Seleção venceu o México por 3 a 2, no Texas, no dia 8, e empatou com os Estados Unidos por 1 a 1, no dia 12, em Orlando.

Estreia de Dorival Júnior em competições oficiais com a Seleção Brasileira

Além disso, Dorival Júnior expressou seu orgulho de disputar sua primeira competição oficial pela Seleção a partir desta segunda-feira.

“É um motivo de orgulho poder estar defendendo a Seleção mais vitoriosa do planeta, reconhecidamente sempre como referência em todo o mundo. Isto porque assaram aqui excelentes profissionais, grandes jogadores, que fizeram uma história maravilhosa”, contou Dorival.

“O que eu gostaria como treinador, como comandante de uma Seleção como essa, é que nós voltássemos a proporcionar ao nosso público prazer e alegrias de poder estar novamente à frente de uma televisão, sentindo que em campo nós temos uma equipe que está tentando entregar o máximo para podermos resgatar essa alegria ao nosso torcedor”, completou.

A Seleção fará o último treino na UCLA (Universidade da Califórnia), nesta tarde da Califórnia (noite do Brasil), antes do jogo desta segunda.

