Seabra assume culpa por goleada sofrida pelo Cruzeiro

O Cruzeiro perdeu de goleada para o Bahia, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova. Após o duelo, o técnico da equipe celeste, Fernando Seabra assumiu a culpa pelo resultado negativo e também comentou sobre a expulsão do lateral-esquerdo Marlon.

Segundo o treinador, suas escolhas fizeram a sua defesa ficar exposta, especialmente após o lateral-esquerdo Marlon ser expulso, em meados do segundo tempo. Aliás, é a segunda vez que o jogador sofre tal punição e prejudica o clube neste mês.

“Tenho que chamar essa responsabilidade para mim, porque nossas ideias às vezes dão certo, mas hoje não deram. Isso vem principalmente pelas minhas tomadas de decisão. Hoje nos expusemos, com um a menos, de uma forma descontrolada. Perdemos o equilíbrio num momento de desvantagem”, disse.

O técnico cruzeirense também falou a respeito dos erros cometidos pelos atletas celestes nas tomadas de decisão no primeiro tempo, que fizeram falta para a equipe na tentativa de somar pontos contra o Bahia.

“Os aprendizados desse jogo a gente sempre trabalha dentro do equilíbrio, quando a gente vence não está tudo certo e quando a gente perde não está tudo errado. Mas precisamos sim pontuar para que a gente tenha um critério melhor nas escolhas nesses momentos, porque poderia ter mudado o cenário do jogo a nosso favor e deixado em uma situação de placar muito mais favorável, passado uma pressão para o Bahia, caso a gente tivesse conseguido fazer 2×0”, ressaltou Seabra.

Com o resultado, o Cruzeiro sai do G6, estacionado nos 17 pontos. Agora, inclusive, o Cruzeiro enfrenta o Athletico, às 21h30, no Mineirão, nesta quarta-feira, também pelo Campeonato Brasileiro.

