Tite, após o Fla-Flu: ‘O Flamengo fez por merecer os três pontos’

Na coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, Tite exaltou o excelente trabalho coletivo dos jogadores, que em nenhum momento perderam o foco e traduziram, em campo, o que vem sendo trabalhados nos treinos.

“Foi um jogo entre duas grandes equipes. O Fluminense tem uma das melhores campanhas na Libertadores. Mas vimos que o Flamengo mereceu vencer. A equipe esteve sempre bem postada. Seja no tiro de meta, na disputa da intermediária. Além disso, conseguíamos nos repor rapidamente, com os alas deixando a equipe smepre compactada. Foi gratificante saber que no fim do jogo todos viram e sabiam que a equipe fez por merecer os três pontos”.

Tite voltou a falar do desgaste do time. Mas que a fisiologia está ajudando muito para que o time minimize os problemas físicos.

Tite e o cansaço com tantos jogos em pouco tempo

Parabens à comissão tecnica e departamento médico que pediram para os atletas concentrarem antes do normal, fazerem alimentação especial para o processo de recuperação e mininimizar o cansaço. Mas mesmo assim o David no intervalo sentiu o joelho e pediu para sair. Reclamei respeitosamente sobre o tempo entre um jogo e outro e recebi críticas da CBF. Mas não mudo o que disse. É importante que isso seja analisado” disse Tite, que deu um exemplo que ocorreu no jogo com o Fluminense:

“Com cansaço perdemos a precisão dos arremates e passes é sinal que o desgaste está acontecendo. E nós perdemos essa precisão contra o Fluminense”.

