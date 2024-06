Bragantino bate Vitória de virada e sobe na tabela do Brasileirão

O Bragantino foi valente e buscou o triunfo de virada, por 2 a 1, sobre o Vitória, neste domingo (23), pela 11ª rodada do Brasileirão. Jean Mota abriu o placar para os visitantes, mas Eric Ramires deixou tudo igual antes do intervalo. Na segunda etapa, Helinho virou a partida para os donos da casa, o Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Dessa maneira, o Bragantino chegou aos 18 pontos e subiu para a sexta posição do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, a vitória deixou o clube dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores, com apenas seis a menos que o líder Flamengo.

Além disso, o clube de Bragança Paulista se recuperou da derrota para o Palmeiras na rodada passada e reencontrou os resultados positivos no Brasileirão.

Por outro lado, o Vitória voltou para a zona do rebaixamento, com nove pontos em 11 rodadas, e viu sua sequência de quatro jogos de invencibilidade chegar ao fim. Ao mesmo tempo, o clube baiano segue sem vencer fora de casa na Série A.

O jogo

O Bragantino conseguiu ter mais a posse de bola, porém o Vitória não deixou de atacar o adversário e levar perigo. Dessa forma, o Leão balançou a rede com Jean Mota, aos 16 minutos, após boa tabela entre Luiz Adriano e Willian Oliveira e chute da entrada da área. O Rubro-Negro, por outro lado, teve outras boas tentativas, como o cabeceio de Willean Lepo, defendido por Cleiton, após cruzamento de Lucas Esteves. Enquanto isso, o Bragantino manteve o padrão de tentar ataques pelos lados do campo ou em jogadas de bola aérea. Assim, aos 47 minutos, Lucas Arcanjo deu rebote após chute de Sasha, e Eric Ramires deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, o Bragantino conseguiu se impor e virou o jogo após bela jogada de Lucas Evangelista pelo meio, que tocou para Helinho finalizar de direita e colocar os donos da casa em vantagem. Porém, o Vitória não deixou de tentar e levou perigo em cabeçada de Lucas Esteves, defendida por Cleiton. Contudo, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

BRAGANTINO 2X1 VITÓRIA

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nabi Abi Chedid, Campinas (SP)

Data-Hora: 23/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

BRAGANTINO: Jadsom Silva (Nathan Mendes, aos 31′ do 2t), Eduardo, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires (Henry Mosquera, aos 13′ do 2t) e Lucas Evangelista; Helinho (Laquintana, aos 25′ do 2t), Vitinho (Gustavinho, aos 25′ do 2t) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, aos 31′ do 2t). Técnico: Pedro Caixinha

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Léo Naldi (Luan Vinícius, aos 15′ do 2t), e Willian Oliveira (Raúl Cáceres, no intervalo); Jean Mota (Matheuzinho, aos 25′ do 2t), Reynaldo (Osvaldo, aos 25′ do 2t) e Luiz Adriano (Fábio, aos 16′ do 2t). Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Jean Mota, aos 16′ do 1t (1-0); Eric Ramires, aos 47′ do 1t (1-1); Helinho, aos 20′ do 2t (2-1)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Helinho, Nathan Mendes, Henry Mosquera (RBB); Lucas Esteves, Luan Vinícius (VIT)

