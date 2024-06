Palmeiras bate Juventude, vence a quinta seguida no Brasileirão e é vice-líder

Foi no sufoco, mas o Palmeiras fez o dever de casa diante do Juventude ao vencer por 3 a 1 neste domingo (23), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Estêvão e Mayke anotaram os gols dos donos da cassa, enquanto Erick descontou para os visitantes.

Após mais de um ano sem atuar pelo Verdão, Dudu voltou a jogar – entrou aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Flaco López.

O Verdão chega, portanto, a cinco triunfos em sequência na competição e aparece na vice-liderança, agora com 23 pontos, um a menos do que o Flamengo. Já a equipe gaúcha ocupa a 12ª colocação, estacionado nos 13 pontos.

Primeiro tempo

Os times custaram a pegar no tranco, já que o duelo esteve muito travado na primeira etapa. Aos poucos, os donos da casa se ajustaram, empurraram o adversário para a sua área e empilharam chances, mesmo com a maioria sem levar tanto perigo. Os visitantes responderam com Gilberto, que ficou frente a frente com Weverton após contragolpe fulminante. contudo, o atacante se enrolou com a bola, e Murilo fez o desarme.

Segundo tempo

Os gol saíram na volta do intervalo. Logo ao três minutos, Flaco López aproveitou cruzamento de Raphael Veiga na medida para abrir o placar. Apesar da desvantagem, o Juventude não se desesperou e tentou pressionar. Aos 18′, João Lucas cobrou lateral para a área, Gabriel Taliari desviou para trás, e Erick empatou o jogo.

A partir daí, o técnico Abel Ferreira promoveu mudanças com as entradas de Moreno, Rony e Piquerez. Embora Erick tenha desperdiçado a chance de virar para para os gáuchos, em defesaça de Weverton, o Verdão passou a ser dominante. Em ótima jogada pela direita, Veiga acertou cruzamento para López, que desviou para Estêvão marcar.

Abel atendeu os pedidos da torcida e colocou Dudu aos 32′. Mayke, outro que entrou na segunda etapa, foi o responsável por dar números finais ao placar após Zé Rafael roubar a bola dentro da área do Juventude e cruzar para o meio, encontrando o lateral.

PALMEIRAS 3×1 JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 23/6/2024 (domingo)

Público: 38.258 presentes

Renda: 3.048.421,21

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols: Flaco López, 3’/2ºT (1-0); Erick, 18’/2ºT (1-1); Estêvão, 29’/2ºT (2-1); Mayke, 37’/2ºT (3-1).

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan (Rony, 21’/2ºT); Zé Rafael, Fabinho (Aníbal Moreno, 21’/2ºT) e Raphael Veiga; Gabriel Menino (Piquerez, 21’/2ºT), Estêvão (Mayke, 34’/2ºT) e Flaco López (Dudu, 32’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque (Luís Oyama, 39’/2ºT) , Jadson, Ewerthon (Popó, 39’/2ºT) e Nenê (Luis Mandaca, 31’/2ºT); Erick (Jean Carlos, 31’/2ºT) e Gilberto (Gabriel Taliari, 7’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Flaco López (PAL); Gabriel, Jadson, Zé Marcos (JUV)

Cartão Vermelho: –

