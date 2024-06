Com recado de Abel Ferreira, Dudu, enfim, volta a jogar pelo Palmeiras

Passada a emoção no campo e nas arquibancadas, a tendência é a de que Dudu ganhe minutagem e coloque uma pedra no imbróglio que quase resultou em sua despedida do clube.

“Dudu é ídolo do Palmeiras, uma grande referência que eu tenho. Ver o Dudu entrando, jogar junto com ele… tudo isso me deixou muito feliz”, disse a joia Estêvão, que atuou pela primeira vez ao lado do camisa 7.